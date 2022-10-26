«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Астон Вилла», который состоится 29 октября 2022 года

«Ньюкасл»

Четвёртую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимают «чёрно-белые» после двенадцати матчей чемпионата. Предлагаем освежить в памяти результаты последних матчей с участием «сорок», чтобы объективно оценить степень готовности команды к предстоящей встрече со «львами». С разгромным счётом «горожане» обыграли на своём поле «пчёл» из Брентфорда. Гости пропустили пять мячей, а поразили ворота «Ньюкасла» только один раз. Нулевую ничью в Манчестере раскатали «чёрно-белые» с «красными дьяволами». С минимальным счётом «горожане» взяли верх над «Эвертоном».

Со счётом 2:1 в пользу «сорок» завершилась игра прошлого тура со «шпорами» на их поле.

«Астон Вилла»

«Вилланы» находятся на пятнадцатом месте в чемпионате Англии. Миром разошлись «львы» с «лесниками» в игре 10-го тура Премьер-лиги. На своём поле «Астон Вилла» принимала в матче следующего тура лондонский «Челси». Гости всухую, поразив дважды ворота «вилланов», одержали победу в поединке. «Фулхэму» с большим счётом «львы» проиграли в позапрошлом туре. На три пропущенных мяча «Астон Вилла» не сумела ответить ни одним забитым голом.

На прошлых выходных «вилланы» со счётом 4:0 взяли верх над «Брентфордом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» – 1.84

Ничья – 3.70

Победит «Астон Вилла» – 4.20

Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Семь матчей подряд «чёрно-белые» не проигрывают

Четыре поражения потерпели «львы» из десяти крайних поединков

Тринадцать очных встреч подряд завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Статистика подсказывает нам, что очные встречи команд не радуют болельщиков обилием забитых голов уже на протяжении достаточно длительного времени. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.86.