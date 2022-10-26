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«Фулхэм» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:59
«Фулхэм» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Эвертон», который состоится 29 октября 2022 года

«Фулхэм»

В Премьер-лиге «белые» занимают седьмое место на данный момент. Рассмотрим несколько матчей команды за последнее время. С разницей в пару мячей «дачники» проиграли «молотобойцам» в 10-ом туре чемпионата Англии. Пропустив первым уже на второй минуте игры, «Фулхэм» сыграл вничью с «Борнмутом». Поразив трижды ворота соперника, на своём поле «белые» выиграли всухую «вилланов» в матче позапрошлого тура.

На выезде в напряжённой борьбе «дачники» со счётом 3:2 взяли верх над «Лидсом».

«Эвертон»

«Синие» в турнирной таблице чемпионата находятся на двенадцатом месте. В десятом туре на своём поле «Эвертон», открыв счёт в матче первым уже на пятой минуте, уступил «красным дьяволам». «Шпорам» в гостях «ириски» проиграли, пропустив два мяча. С минимальным счётом в пользу «Ньюкасла» завершилась игра позапрошлого тура. Единственный гол Алмирона в первом тайме лишил возможности «синих» набрать хотя бы одно очко в игре.

Со счётом 3:0 дома «Эвертон» одержал победу над командой «Кристал Пэлас».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фулхэм» – 2.35
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Эвертон» – 3.00
  • Победит «Фулхэм» с форой -1.5 – 4.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

  • В пяти матчах из десяти последних «дачники» проиграли
  • «Синие» уступили своим соперникам за аналогичный период в трёх играх
  • Три очные встречи из пяти крайних матчей команд завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

После победы над «орлами» в прошлом туре «синие» на кураже попытаются обыграть на выезде «дачников». Несколько лет назад «ирискам» уже удавалось взять верх над «Фулхэмом». Компания Pinnacle на победу «Эвертона» предлагает коэффициент 3.00.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк эвертон
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:47
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 19:08
Возможен ничейный результат
Гость
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