«Фулхэм» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Эвертон», который состоится 29 октября 2022 года

«Фулхэм»

В Премьер-лиге «белые» занимают седьмое место на данный момент. Рассмотрим несколько матчей команды за последнее время. С разницей в пару мячей «дачники» проиграли «молотобойцам» в 10-ом туре чемпионата Англии. Пропустив первым уже на второй минуте игры, «Фулхэм» сыграл вничью с «Борнмутом». Поразив трижды ворота соперника, на своём поле «белые» выиграли всухую «вилланов» в матче позапрошлого тура.

На выезде в напряжённой борьбе «дачники» со счётом 3:2 взяли верх над «Лидсом».

«Эвертон»

«Синие» в турнирной таблице чемпионата находятся на двенадцатом месте. В десятом туре на своём поле «Эвертон», открыв счёт в матче первым уже на пятой минуте, уступил «красным дьяволам». «Шпорам» в гостях «ириски» проиграли, пропустив два мяча. С минимальным счётом в пользу «Ньюкасла» завершилась игра позапрошлого тура. Единственный гол Алмирона в первом тайме лишил возможности «синих» набрать хотя бы одно очко в игре.

Со счётом 3:0 дома «Эвертон» одержал победу над командой «Кристал Пэлас».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 2.35

Ничья – 3.40

Победит «Эвертон» – 3.00

Победит «Фулхэм» с форой -1.5 – 4.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

В пяти матчах из десяти последних «дачники» проиграли

«Синие» уступили своим соперникам за аналогичный период в трёх играх

Три очные встречи из пяти крайних матчей команд завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

После победы над «орлами» в прошлом туре «синие» на кураже попытаются обыграть на выезде «дачников». Несколько лет назад «ирискам» уже удавалось взять верх над «Фулхэмом». Компания Pinnacle на победу «Эвертона» предлагает коэффициент 3.00.