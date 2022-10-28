«Вольфсбург» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Бохум», который состоится 29 октября 2022 года

«Вольфсбург»

«Волки» находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Чтобы оценить степень готовности команды к предстоящей встрече с «несгибаемыми», вспомним крайние несколько матчей «зелёно-белых». В 9-ом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» разошёлся миром с «Аугсбургом». Ничейным исходом завершился домашний матч с менхенгладбахской «Боруссией». В 1/16 Кубка Германии «волки» взяли верх над брауншвейгским «Айнтрахтом».

На прошлых выходных в Леверкузене «зелёно-белые» раскатали ничью с «фармацевтами» (2:2).

«Бохум»

На три строчки ниже «волков» в турнирной таблице находятся «несгибаемые». На своём поле в девятом туре команда одержала уверенную победу над франкфуртским «Айнтрахтом». На выезде с разницей в три мяча «Бохум» проиграл «Штутгарту» в матче позапрошлого тура чемпионата Германии. С минимальным счётом «невыбиваемые» взяли верх над «Эльфсбергом» в Кубке Германии.

На прошлых выходных «Бохум» неожиданно для всех одержал победу над командой «Унион» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 1.69

Ничья – 4.20

Победит «Бохум» – 4.80

Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 2.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14

Статистика

«Волки» не проигрывают шесть матчей подряд

Из десяти последних игр в шести «Бохум» уступил

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Несгибаемые» после победы над берлинским «Унионом» на кураже вполне смогут в гостях набрать три очка в предстоящей встрече с «волками». Компания Pinnacle на победу «Бохума» предлагает коэффициент 4.80. В прошлом сезоне «невыбиваемые» уже выигрывали «зелёно-белых».