«Наполи» — «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Сассуоло», который состоится 29 октября 2022 года

«Наполи»

«Наполи» является единоличным лидером Серии А и с 29 очками опережает «Аталанту» на три пункта. Кроме того, клуб показывает максимальный результат в Лиге Чемпионов и в целом находится в отличных физических кондициях. Кроме как на победу в домашнем матче, футболисты не рассчитывают, ведь она поможет им укрепиться в турнирной таблице, а при удачных раскладах и увеличить отрыв.

26 октября «Наполи» крупно обыграл «Рейнджерс» (3:0), а 23 числа в чемпионате переиграл на выезде «Рому» (1:0).

«Сассуоло»

«Сассуоло» держится в середине турнирной таблицы и вероятно это будет предел амбиций клуба в этом сезоне. Перед стартом очередного тура коллектив занимает девятое место и смог набрать 15 очков, отставая от ближайшего соперника, коим является «Ювентус», на четыре балла. Даже ничейный результат в предстоящей встрече с лидером чемпионата Италии стал бы для коллектива хорошим достижением.

24 октября «Сассуоло» обыграл на своем поле «Верону» (2:1), а 15 числа с тем же счетом уступил на выезде «Аталанте».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.28

Ничья – 6.1

Победит «Сассуоло» – 9.5

Статистика

«Наполи» выиграл 12 последних матчей во всех турнирах

«Сассуоло» одержал лишь две выездные победы из десяти последних матчей

«Наполи» выиграл семь из десяти домашних поединков с «Сассуоло»

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что у лидера чемпионата Италии не будет проблем в этом матче и три очка останутся в Неаполе.