«Кёльн» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» — «Хоффенхайм», который состоится 30 октября 2022 года

«Кёльн»

Одиннадцатое место занимают «козлы» из Кёльна в турнирной таблице чемпионата Германии. Предлагаем освежить в памяти несколько крайних матчей с участием команды. В Лиге конференций «Кёльн» уступил в гостях «Партизану». Дома «красно-белые», проигрывая после первого тайма, взяли верх над «Аугсбургом» в матче позапрошлого тура Бундеслиги. Всухую, пропустив пять мячей, «козлы» проиграли «Майнцу».

С минимальным счётом на выезде «Кёльн» обыграл команду «Словацко» в матче Лиги конференций.

«Хоффенхайм»

На две строчки выше «красно-белых» находятся «деревенские» в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» проиграл дома «музыкантам» из Бремена в игре 9-го тура. Уверенную победу одержали «сине-белые» на выезде над «Шальке». «Горняки» пропустили три мяча от гостей. В 1/16 Кубка Германии с большим счётом «деревенские» снова взяли верх над «Шальке 04». На один гол от «горняков» команда из Хоффенхайма ответила пятью.

На прошлых выходных «сине-белые» проиграли мюнхенской «Баварии» со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 3.15

Ничья – 3.60

Победит «Хоффенхайм» – 2.23

Победит «Хоффенхайм» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

В пяти матчах из десяти последних «Кёльн» проиграл

За аналогичный период в трёх встречах «деревенские» уступили

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

Шесть лет «Кёльн» не выигрывает у «сине-белых». Статистика подсказывает нам, что «деревенские» для «козлов» не удобный соперник. Компания Pinnacle на победу «Хоффенхайма» предлагает коэффициент 2.23.