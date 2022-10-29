«Атлетик» Бильбао — «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Вильяреал», который состоится 30 октября 2022 года

«Атлетик» Бильбао

«Баски» находятся на шестой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей футбольной команды из Бильбао. Ничейным исходом завершилась встреча 8-го тура Примеры с «Севильей». С минимальным счётом «львы» уступили дома мадридскому «Атлетико». В позапрошлом туре чемпионата Испании на выезде «Атлетик» раскатал результативную ничью с «Хетафе».

На прошлых выходных «баски» со счётом 0:4 проиграли «Барселоне».

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» занимает в чемпионате Испании седьмое место. С «басками» у «жёлтых» одинаковое количество очков. В 9-ом туре Примеры «Вильярреал» обыграл дома «Осасуну». «Барсе» всухую с большим счётом «жёлтая подлодка» проиграла. С разницей в один гол «Вильярреал» выиграл «Альмерию» в позапрошлом туре Ла Лиги. Проигрывая после первого тайма, «жёлтая подлодка» сумела не только сравнять счёт, но и выйти вперёд.

В Лиге конференций «Вильярреал» разошёлся миром с командой «Хапоэль» из Беэр-Шевы (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» Бильбао – 2.18

Ничья – 3.45

Победит «Вильярреал» – 3.45

Победит «Атлетик» Бильбао с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

В трёх матчах из десяти последних «баски» проиграли

Из десяти крайних встреч «жёлтая подлодка» уступила в двух поединках

Четыре очные встречи из пяти завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Встречи команд обычно не радуют своих болельщиков обилием голов. Статистика подсказывает нам, что на двоих клубы забивают в очных встречах не больше двух мячей. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.91.