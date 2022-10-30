«Краснодар» — «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит», который состоится 30 октября 2022 года

«Краснодар»

«Краснодар» показывает средние результаты и в последних пяти матчах набрал семь очков. Тем не менее, команда остается на шестом месте с 24 баллами и отстает от лидера на 12 очков. Вряд ли «быки» смогут навязать борьбу за чемпионство, но побороться за первые четыре места им вполне по силам. Предстоящий матч против чемпиона России вызывает большой ажиотаж в городе, поэтому встреча обещает быть напряженной и интересной.

22 октября «Краснодар» обыграл «Пари НН» в чемпионате (2:0), а 19 числа проиграл ему же в кубке России (0:1).

«Зенит»

«Зенит» не замечает соперников в чемпионате России и начал налаживать дела в кубке страны, где имел некоторые проблемы с результатом. Команда уверенно лидирует в РПЛ с 36 баллами и опережает «Спартак» на семь пунктов. Чтобы не подпускать конкурента ближе к себе, питерским футболистам очень важно добиться победы в непростом поединке с соперником, который может создать им проблемы.

24 октября «Зенит» разгромил на своем поле «Сочи» в чемпионате (7:0), а 20 числа переиграл «Крылья Советов» (2:1) в кубке России.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 6.3

Ничья – 4.5

Победит «Зенит» – 1.55

Статистика

«Краснодар» выиграл только один поединок из пяти последних во всех турнирах

«Зенит» проиграл два выездных матча из последних десяти во всех турнирах

Девять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл семь из восьми последних встреч с «Краснодаром»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. На данный момент между клубами большая разница в классе, поэтому мы прогнозируем победу чемпиона страны в 1-2 мяча.