«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 ноября 2022 года
«Фулхэм»
«Дачники» занимают девятое место в чемпионате Англии. Ознакомимся с несколькими матчами команды за последнее время. «Астон Виллу» в 12-ом туре «белые» уверенно обыграли на своём поле. Пропустив первыми, «дачники» одержали победу над «Лидсом» в гостях. Нулевую ничью раскатал «Фулхэм» с «Эвертоном» в позапрошлом туре Премьер-лиги.
На прошлых выходных «белые» проиграли на выезде команде «Манчестер Сити» со счётом 1:2.
«Манчестер Юнайтед»
Пятую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимают «красные дьяволы» после тринадцати матчей. С минимальным счётом «МЮ» взял верх над «молотобойцами» в 14-ом туре чемпионата. В Лиге Европы «манкунианцы» оказались сильнее испанского клуба «Реал Сосьедад». В прошлом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл «львам» из Бирмингема.
В 1/16 Кубка английской лиги «красные дьяволы» взяли реванш за поражение от «вилланов». «МЮ» со счётом 4:2 выиграл у «Астон Виллы».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фулхэм» – 4.00
- Ничья – 3.95
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.86
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 3.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27
Статистика
- Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних
- В четырёх матчах из десяти «дачники» потерпели поражения от своих оппонентов
- «МЮ» одержал победы в семи поединках из десяти крайних.
Прогноз
«Фулхэм» проиграл с достойным счётом команде «Манчестер Сити» в матче прошлого тура. На своём поле «дачники» не проиграют «красным дьяволам», но и не выиграют своего соперника. Компания Pinnacle на победу ничью предлагает коэффициент 3.95.