«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 ноября 2022 года

«Фулхэм»

«Дачники» занимают девятое место в чемпионате Англии. Ознакомимся с несколькими матчами команды за последнее время. «Астон Виллу» в 12-ом туре «белые» уверенно обыграли на своём поле. Пропустив первыми, «дачники» одержали победу над «Лидсом» в гостях. Нулевую ничью раскатал «Фулхэм» с «Эвертоном» в позапрошлом туре Премьер-лиги.

На прошлых выходных «белые» проиграли на выезде команде «Манчестер Сити» со счётом 1:2.

«Манчестер Юнайтед»

Пятую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимают «красные дьяволы» после тринадцати матчей. С минимальным счётом « МЮ » взял верх над «молотобойцами» в 14-ом туре чемпионата. В Лиге Европы «манкунианцы» оказались сильнее испанского клуба «Реал Сосьедад». В прошлом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл «львам» из Бирмингема.

В 1/16 Кубка английской лиги «красные дьяволы» взяли реванш за поражение от «вилланов». « МЮ » со счётом 4:2 выиграл у «Астон Виллы».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 4.00

Ничья – 3.95

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.86

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних

В четырёх матчах из десяти «дачники» потерпели поражения от своих оппонентов

« МЮ » одержал победы в семи поединках из десяти крайних.

Прогноз

«Фулхэм» проиграл с достойным счётом команде «Манчестер Сити» в матче прошлого тура. На своём поле «дачники» не проиграют «красным дьяволам», но и не выиграют своего соперника. Компания Pinnacle на победу ничью предлагает коэффициент 3.95.