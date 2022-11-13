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«Милан» — «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:11
«Милан» — «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Фиорентина», который состоится 13 ноября 2022 года

«Милан»

«Милан» идет на третьем месте в турнирной таблице Серии А с 30 набранными баллами и отстает от «Наполи» уже на 12 баллов, при этом имея одну игру в запасе. Отыграть такое расстояние очень сложно, однако вполне реально. Именно поэтому «красно-черным» необходимо обязательно выигрывать в домашней встрече с середняком чемпионата Италии и уйти на перерыв в хорошем настроении.

08 ноября «Милан» не смог обыграть «Кремонезе» (0:0), а пятого числа на своем поле с трудом выиграли у «Специи» (2:1).

«Фиорентина»

Команда из Флоренции имела определенные проблемы в чемпионате, однако в последних турах непременно побеждала. Таким образом «Фиорентина» смогла выйти на 10 место в турнирной таблице с 19 баллами в активе. Чтобы продолжить «движение вверх» гостям необходимо не сбавлять темпов и постараться навязать свою игру «Милану», что будет очень непросто сделать.

09 ноября «Фиорентина» обыграла на своем поле «Салернитану» (2:0), а шестого числа оказалась сильнее «Сампдории» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Милан» – 1.7
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Фиорентина» – 5

Статистика

  • «Фиорентина» выиграла пять последних матчей во всех турнирах
  • «Милан» выиграл восемь домашних матчей их десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Милан» выиграл у «Фиорентины» три из четырех последних матчей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милан», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Команда играет на своем стадионе и постарается уйти на перерыв с как можно меньшим отставанием от «Наполи» в чемпионате. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:59
Милан не проиграет этот матч
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