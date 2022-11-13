«Милан» — «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Фиорентина», который состоится 13 ноября 2022 года

«Милан»

«Милан» идет на третьем месте в турнирной таблице Серии А с 30 набранными баллами и отстает от «Наполи» уже на 12 баллов, при этом имея одну игру в запасе. Отыграть такое расстояние очень сложно, однако вполне реально. Именно поэтому «красно-черным» необходимо обязательно выигрывать в домашней встрече с середняком чемпионата Италии и уйти на перерыв в хорошем настроении.

08 ноября «Милан» не смог обыграть «Кремонезе» (0:0), а пятого числа на своем поле с трудом выиграли у «Специи» (2:1).

«Фиорентина»

Команда из Флоренции имела определенные проблемы в чемпионате, однако в последних турах непременно побеждала. Таким образом «Фиорентина» смогла выйти на 10 место в турнирной таблице с 19 баллами в активе. Чтобы продолжить «движение вверх» гостям необходимо не сбавлять темпов и постараться навязать свою игру «Милану», что будет очень непросто сделать.

09 ноября «Фиорентина» обыграла на своем поле «Салернитану» (2:0), а шестого числа оказалась сильнее «Сампдории» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.7

Ничья – 3.8

Победит «Фиорентина» – 5

Статистика

«Фиорентина» выиграла пять последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл восемь домашних матчей их десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл у «Фиорентины» три из четырех последних матчей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милан», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Команда играет на своем стадионе и постарается уйти на перерыв с как можно меньшим отставанием от «Наполи» в чемпионате. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.