«Милан» — «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Фиорентина», который состоится 13 ноября 2022 года
«Милан»
«Милан» идет на третьем месте в турнирной таблице Серии А с 30 набранными баллами и отстает от «Наполи» уже на 12 баллов, при этом имея одну игру в запасе. Отыграть такое расстояние очень сложно, однако вполне реально. Именно поэтому «красно-черным» необходимо обязательно выигрывать в домашней встрече с середняком чемпионата Италии и уйти на перерыв в хорошем настроении.
08 ноября «Милан» не смог обыграть «Кремонезе» (0:0), а пятого числа на своем поле с трудом выиграли у «Специи» (2:1).
«Фиорентина»
Команда из Флоренции имела определенные проблемы в чемпионате, однако в последних турах непременно побеждала. Таким образом «Фиорентина» смогла выйти на 10 место в турнирной таблице с 19 баллами в активе. Чтобы продолжить «движение вверх» гостям необходимо не сбавлять темпов и постараться навязать свою игру «Милану», что будет очень непросто сделать.
09 ноября «Фиорентина» обыграла на своем поле «Салернитану» (2:0), а шестого числа оказалась сильнее «Сампдории» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 1.7
- Ничья – 3.8
- Победит «Фиорентина» – 5
Статистика
- «Фиорентина» выиграла пять последних матчей во всех турнирах
- «Милан» выиграл восемь домашних матчей их десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Милан» выиграл у «Фиорентины» три из четырех последних матчей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Милан», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Команда играет на своем стадионе и постарается уйти на перерыв с как можно меньшим отставанием от «Наполи» в чемпионате. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.