Япония — Канада : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Япония — Канада, который состоится 17 ноября 2022 года

Япония

Сборная Японии принимает участие на чемпионате мира 2022, поэтому коллектив на данный момент готовится к нему, стараясь моделировать предстоящие встрече. У команды очень сложная группа, однако это не лишает ее шансов на выход в плей-офф. Поединок с Канадой смотрится очень колоритно и наверняка привлечет внимание болельщиков не только с этих стран, но и других любителей футбола.

27 сентября Япония в товарищеском матче разошлась миром со сборной Эквадора (0:0), а 23 сентября на своем поле переиграла США (2:0).

Канада

Канадская сборная тоже сыграет в этот раз на чемпионате мира и главным переживанием всех болельщиков было повреждение правого защитника «Баварии» Альфонсо Дэйвиса. Тем не менее, футболист включен в заявку сборной, что обнадеживает болельщиков. Коллектив довольно уверенно прошел этап квалификации заняв первое место и опередив Мексику лишь по дополнительным показателям.

11 ноября сборная Канады сыграла вничью с Бахрейном (2:2), а 27 сентября уступила Уругваю (0:2). Оба матча были товарищеские.

Котировки БК Pinnacle

Победит Япония – 2.1

Ничья – 3.3

Победит Канада – 3.7

Статистика

Сборная Японии проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Канада забивала в семи выездных встречах из десяти за последнее время

Япония выиграла две последние встречи у сборной Канады

Шесть последних матчей сборной Японии на своем поле завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу Японии компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что матч в Дубаи будет интересным, а команды друг на друге проверят свою подготовку. Тем не менее, «номинальные» хозяева окажутся немного удачливее.