«Химки» — «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Химки» — «Пари НН», который состоится 22 ноября 2022 года
«Химки»
«Химки» является аутсайдером не только в РПЛ, но и кубке России, что определенно не может радовать болельщиков и руководство. Команда набрала один балл и не имеет реальных шансов продолжить участие в турнире. Тем не менее, клуб постепенно начал набирать очки в чемпионате и хорошие результаты в кубке страны могут добавить уверенности коллективу, который сможет уйти на зимний перерыв с надеждой на успехи в будущем.
13 ноября «Химки» на своем поле уступили «Сочи» (0:2), а четвертого числа команда на своем поле переиграла «Оренбург» (2:0).
«Пари НН»
«Пари НН» лидирует в группе с восемью набранными очками перед стартом очередного тура кубка России, однако опережает третьем место лишь на один балл. Это говорит о том, что заключительные два матча станут решающими для всех соперников и поражение во встрече с аутсайдером может оставить лишь минимальные шансы команде выйти в плей-офф. В случае победы в предстоящей встрече гости гарантируют себе выход в плей-офф турнира.
11 ноября «Пари НН» обыграл на своем поле «Ахмат» (3:2), а пятого числа на выезде обыграли ЦСКА (1:0) в чемпионате России.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Химки» – 2.65
- Ничья – 3.2
- Победит «Пари НН» – 2.75
Статистика
- «Химки» проиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Пари НН» выиграл четыре из десяти последних выездных встреч
- «Химки» выиграли только один матч у «Пари НН» из десяти поединков
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Пари НН», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Гостям очень нужны три балла и на этот поединок они будут более мотивированы. Тем не менее, матч будет непростым для обеих команд.