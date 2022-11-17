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«Химки» — «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:12
«Химки» — «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Химки» — «Пари НН», который состоится 22 ноября 2022 года

«Химки»

«Химки» является аутсайдером не только в РПЛ, но и кубке России, что определенно не может радовать болельщиков и руководство. Команда набрала один балл и не имеет реальных шансов продолжить участие в турнире. Тем не менее, клуб постепенно начал набирать очки в чемпионате и хорошие результаты в кубке страны могут добавить уверенности коллективу, который сможет уйти на зимний перерыв с надеждой на успехи в будущем.

13 ноября «Химки» на своем поле уступили «Сочи» (0:2), а четвертого числа команда на своем поле переиграла «Оренбург» (2:0).

«Пари НН»

«Пари НН» лидирует в группе с восемью набранными очками перед стартом очередного тура кубка России, однако опережает третьем место лишь на один балл. Это говорит о том, что заключительные два матча станут решающими для всех соперников и поражение во встрече с аутсайдером может оставить лишь минимальные шансы команде выйти в плей-офф. В случае победы в предстоящей встрече гости гарантируют себе выход в плей-офф турнира.

11 ноября «Пари НН» обыграл на своем поле «Ахмат» (3:2), а пятого числа на выезде обыграли ЦСКА (1:0) в чемпионате России.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Химки» – 2.65
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Пари НН» – 2.75

Статистика

  • «Химки» проиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Пари НН» выиграл четыре из десяти последних выездных встреч
  • «Химки» выиграли только один матч у «Пари НН» из десяти поединков
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Пари НН», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Гостям очень нужны три балла и на этот поединок они будут более мотивированы. Тем не менее, матч будет непростым для обеих команд.

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