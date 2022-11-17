«Химки» — «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Химки» — «Пари НН», который состоится 22 ноября 2022 года

«Химки»

«Химки» является аутсайдером не только в РПЛ , но и кубке России, что определенно не может радовать болельщиков и руководство. Команда набрала один балл и не имеет реальных шансов продолжить участие в турнире. Тем не менее, клуб постепенно начал набирать очки в чемпионате и хорошие результаты в кубке страны могут добавить уверенности коллективу, который сможет уйти на зимний перерыв с надеждой на успехи в будущем.

13 ноября «Химки» на своем поле уступили «Сочи» (0:2), а четвертого числа команда на своем поле переиграла «Оренбург» (2:0).

«Пари НН»

«Пари НН» лидирует в группе с восемью набранными очками перед стартом очередного тура кубка России, однако опережает третьем место лишь на один балл. Это говорит о том, что заключительные два матча станут решающими для всех соперников и поражение во встрече с аутсайдером может оставить лишь минимальные шансы команде выйти в плей-офф. В случае победы в предстоящей встрече гости гарантируют себе выход в плей-офф турнира.

11 ноября «Пари НН» обыграл на своем поле «Ахмат» (3:2), а пятого числа на выезде обыграли ЦСКА (1:0) в чемпионате России.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 2.65

Ничья – 3.2

Победит «Пари НН» – 2.75

Статистика

«Химки» проиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» выиграл четыре из десяти последних выездных встреч

«Химки» выиграли только один матч у «Пари НН» из десяти поединков

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Пари НН», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Гостям очень нужны три балла и на этот поединок они будут более мотивированы. Тем не менее, матч будет непростым для обеих команд.