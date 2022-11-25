Англия — США: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Англия — США , который состоится 25 ноября 2022 года

Англия

На данный момент англичане занимают первое место в группе B. Вспомним несколько матчей англичан за последнее время. До мундиаля «львы» провели шесть футбольных поединков в Лиге наций, из которых сборная Англии не выиграла ни одной встречи. С немцами англичане разошлись миром в обоих матчах. С общим счётом 0:5 по сумме двух встреч английская сборная проиграла венграм. Нулевую ничью раскатали «львы» с итальянцами на своём поле. В ответной игре с минимальным счётом англичане проиграли

С разгромным счётом 6:2 в первом туре сборная Англии одержала победу над иранцами.

США

«Янки» после первого тура мундиаля находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Рассмотрим крайние несколько игр с участием команды «звёзд и полос». Всухую, поразив пять раз ворота соперника, сборная США обыграла национальную сборную Гренады. Ничейным исходом завершилась встреча с сальвадорцами. Японцам «янки» проиграли с разницей в пару мячей. Нулёвку раскатала сборная США с саудовцами.

В первом туре команда «звёзд и полос» первой открыла счёт в матче с валлийской сборной, но не удержала преимущество. С пенальти Бэйл сравнял счёт в поединке.

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 1.58

Ничья – 4.40

Победит США – 6.00

– 6.00 Победит Англия с форой -1.5 – 2.48

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

Только в одной встрече из пяти крайних «львы» одержали победу

За тот же период «янки» также выиграли только в одном матче

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились три из пяти очных встреч.

Прогноз

Игра с валлийской сборной будет непростой, поэтому в предстоящей встрече с «янками» англичанам необходимо набирать три очка. Наш прогноз: победа сборной Англии с форой -1.5. Коэффициент 2.48.