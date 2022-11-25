«Торпедо» — «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Торпедо» — «Урал», который состоится 26 ноября 2022 года

«Торпедо»

«Торпедо» набрал всего один балл в пятом туре кубка России и потерял шансы на выход в плей-офф со второго места. Тем не менее, команда попала в путь регионов и продолжит соревнования уже там. Домашний поединок с набравшим ход «Уралом» пройдет в режиме тренировки повышенной ответственности и от команды не стоит ожидать сверхусилий в это поединке.

22 ноября «Торпедо» уступил по пенальти «Сочи» в кубке России (1:2), а 12 ноября на своем поле проиграл в чемпионате «Зениту» (0:2).

«Урал»

«Урал» откровенно радует болельщиков и своего харизматичного президента в последние пару месяцев, а выход на первое место в группе кубка России также является хорошим достижением. В предстоящей игре с «Торпедо» у коллектива из Екатеринбурга будет хорошая возможность финишировать на первом месте, однако для этого необходимо набирать очки в предстоящей встрече, а точнее выступить не хуже ЦСКА .

22 ноября «Урал» обыграл в матче кубка России ЦСКА (1:0 по пен.), а 12 числа на своем поле одолел «Факел» в РПЛ (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 3.25

Ничья – 3.45

Победит «Урал» – 2.25

Статистика

«Торпедо» проиграл пять последних матчей во всех турнирах

«Урал» не знает поражений уже на протяжении 10 матчей подряд

«Торпедо» проиграл две последние встречи «Уралу»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Урала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. На данный момент клуб из Екатеринбурга гораздо успешнее своего соперника и наверняка он сможет добиться победы в последнем матче календарного футбольного года.