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Фелиш собирается уйти из «Атлетико» в январе

вчера, 22:38

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе.

Португалец попросил своего агента Жорже Мендеша подобрать ему новую команду. У игрока напряжённые отношения с главным тренером Диего Симеоне и болельщиками «матрасников». Футболист намерен проявить себя на чемпионате мира в Катаре, чтобы повысить шансы на трансфер.

На Фелиша претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Челси».

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Все комментарии
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Верг (раскрыть)
сегодня в 06:59
Был у вас когда-то классный игрок один - Форлан. Вот такого футболиста не хватает Атлетико.
Верг
Верг ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:28, ред.
Тухель и почеттино 0 результатов, уот так уот, а Фелиш, показывал даже в системе Симеоне футбол, очень много отдавал,но цену 120 не отбил, не стал не Серихо Агуэро, , не Фалькао, не Торресом, не Диего Костой, Не Кико. Он явлелялся центрообразуещем, да безусловно, но пока не дорос до этих звезд. Плюс мой любимый клуб плохо выступал в лч, и потерял деньги, так что может Гризманн, потащит клуб.
протон
протон
сегодня в 00:34
Самый странный трансфер последних лет. И если ошибку совсем юного парня можно понять, то не ясно о чем думал Атлетико беря такого игрока в систему Симеоне
Будет звездой клубов, играющих по старинке со свободной десяткой-вторым форвардом. В прессинг-машинах и клубах с системой без возможностей покупать суперзвезд десятками типа Реала будет инородным телом. Максимум - карьера Дибалы или Хамеса. Приятного просмотра.
Здесь прикол в том, что не Феликсу нужно уходить из Атлетико, а Симеоне. Его футбол уже не эффективен от слова совсем. Да, он работал, показывал результат, но команде нужен глоток свежего воздуха, чтобы прогрессировать.В принципе Тухель или Почеттино могли бы попробовать
протон
протон
вчера в 23:57
Всё таки Феликс или Фелиш Жоау?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:25
Пора выходить из автобуса... На ближайшей остановке...
matrix333
matrix333
вчера в 23:20
«Атлетико Мадрид» выставил на продажу нападающего Жоау Фелиша, поскольку клубу необходимо найти деньги на усиление состава в период серьёзных финансовых потерь, связанных с вылетом из еврокубков. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему проявляет интерес к игроку сборной Португалии, но вряд ли будет делать большое предложение. Сам игрок думает попробовать играть в другом клубе, даже если это будет не МЮ. Но я бы хотел посмотреть его игру в нашем клубе.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:12
Правильно поступит Фелиш
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:39
Думаю, что сумма трансфера давила на него после перехода.
Гость
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