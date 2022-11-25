Фелиш собирается уйти из «Атлетико» в январе

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вчера, 22:38

Форвард «Атлетико» близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе.

Португалец попросил своего агента подобрать ему новую команду. У игрока напряжённые отношения с главным тренером и болельщиками «матрасников». Футболист намерен проявить себя на чемпионате мира в Катаре, чтобы повысить шансы на трансфер.