Фелиш собирается уйти из «Атлетико» в январе

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе.
Португалец попросил своего агента Жорже Мендеша подобрать ему новую команду. У игрока напряжённые отношения с главным тренером Диего Симеоне и болельщиками «матрасников». Футболист намерен проявить себя на чемпионате мира в Катаре, чтобы повысить шансы на трансфер.
На Фелиша претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Челси».
Будет звездой клубов, играющих по старинке со свободной десяткой-вторым форвардом. В прессинг-машинах и клубах с системой без возможностей покупать суперзвезд десятками типа Реала будет инородным телом. Максимум - карьера Дибалы или Хамеса. Приятного просмотра.
Здесь прикол в том, что не Феликсу нужно уходить из Атлетико, а Симеоне. Его футбол уже не эффективен от слова совсем. Да, он работал, показывал результат, но команде нужен глоток свежего воздуха, чтобы прогрессировать.В принципе Тухель или Почеттино могли бы попробовать
Будет звездой клубов, играющих по старинке со свободной десяткой-вторым форвардом. В прессинг-машинах и клубах с системой без возможностей покупать суперзвезд десятками типа Реала будет инородным телом. Максимум - карьера Дибалы или Хамеса. Приятного просмотра.
Здесь прикол в том, что не Феликсу нужно уходить из Атлетико, а Симеоне. Его футбол уже не эффективен от слова совсем. Да, он работал, показывал результат, но команде нужен глоток свежего воздуха, чтобы прогрессировать.В принципе Тухель или Почеттино могли бы попробовать