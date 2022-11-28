Бразилия – Швейцария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Бразилия – Швейцария, который состоится 28 ноября 2022 года
Бразилия
Сборная Бразилии уверенно отыграла первый поединок, но на некоторое время потеряла Неймара, который получил повреждение и не поможет в ближайших матчах. Коллектив обладает высококлассными исполнителями абсолютно на всех позициях и хочет досрочно оформить выход в плей-офф. В случае победы над Швейцарией третий тур станет для одних из фаворитов чемпионата мира простой формальностью.
24 ноября сборная Бразилии обыграла на чемпионате мира Сербию (2:0), а 27 сентября в товарищеском матче разгромила Тунис (5:1).
Швейцария
Команда выиграла первый тур с большим трудом, но эти три очка позволяют команде рассчитывать на хорошие шансы в борьбе за плей-офф. В предстоящей встрече мало кто отдает предпочтение европейской команде, поэтому даже ничейный результат станет для Швейцарии хорошим достижением. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание зрителей по всему миру, ведь победитель гарантирует себе плей-офф.
24 ноября Сборная Швейцарии обыграла Камерун (1:0), а 17 числа уступила Гане в товарищеском матче (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Бразилия – 1.47
- Ничья – 4.5
- Победит Швейцария – 8
Статистика
- Сборная Бразилии выиграла восемь последних поединков во всех турнирах
- Швейцария проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Бразилия выиграл только один матч из четырех со Швейцарией
- Три из четырех последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу Бразилии с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Подопечные Тите выглядели более уверенно в первом туре и наверняка смогут добиться уверенной победы, обеспечив себе выход из группы.