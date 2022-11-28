Бразилия – Швейцария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Бразилия – Швейцария, который состоится 28 ноября 2022 года

Бразилия

Сборная Бразилии уверенно отыграла первый поединок, но на некоторое время потеряла Неймара, который получил повреждение и не поможет в ближайших матчах. Коллектив обладает высококлассными исполнителями абсолютно на всех позициях и хочет досрочно оформить выход в плей-офф. В случае победы над Швейцарией третий тур станет для одних из фаворитов чемпионата мира простой формальностью.

24 ноября сборная Бразилии обыграла на чемпионате мира Сербию (2:0), а 27 сентября в товарищеском матче разгромила Тунис (5:1).

Швейцария

Команда выиграла первый тур с большим трудом, но эти три очка позволяют команде рассчитывать на хорошие шансы в борьбе за плей-офф. В предстоящей встрече мало кто отдает предпочтение европейской команде, поэтому даже ничейный результат станет для Швейцарии хорошим достижением. Матч обещает быть интересным и привлекает внимание зрителей по всему миру, ведь победитель гарантирует себе плей-офф.

24 ноября Сборная Швейцарии обыграла Камерун (1:0), а 17 числа уступила Гане в товарищеском матче (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Бразилия – 1.47

Ничья – 4.5

Победит Швейцария – 8

Статистика

Сборная Бразилии выиграла восемь последних поединков во всех турнирах

Швейцария проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Бразилия выиграл только один матч из четырех со Швейцарией

Три из четырех последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу Бразилии с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Подопечные Тите выглядели более уверенно в первом туре и наверняка смогут добиться уверенной победы, обеспечив себе выход из группы.