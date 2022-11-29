«Динамо» Киев – «Металлист»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Динамо» Киев – «Металлист», который состоится 30 ноября 2022 года
«Динамо» Киев
Киевский клуб давно не проигрывает в чемпионате, однако довольно часто допускает ничейные результаты. На данный момент «Динамо» Киев занимает четвертое место и набрало 27 баллов, уступая ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. В предстоящем матче с «Металлистом», киевлянам очень нужна победа, которая поможет закрепиться в группе лидеров и возможно продвинуться выше по таблице.
26 ноября «Динамо» Киев разошелся миром с «Металлистом 1925» (0:0), а 21 числа минимально обыграло «Верес» (1:0).
«Металлист»
«Металлист» долго возвращался в УПЛ, но когда наконец-то это сделал, оказался не совсем готов к конкуренции в чемпионате, в котором много различных проблем. Харьковский клуб не выигрывает уже несколько матчей и находится в нижней части турнирной таблицы, а именно на 10 месте, имея в активе 16 баллов. В матче с «Динамо» Киев будет очень непросто, поэтому даже ничья станет хорошим результатами и добавит футболистам уверенности в своих силах.
25 ноября «Металлист» сыграл вничью с «Черноморцем» (0:0), а 20 числа минимально проиграл «Минаю» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Киев – 1.36
- Ничья – 4.7
- Победит «Металлист» – 9.7
Статистика
- «Динамо» Киев проиграло только одну встречу из последних десяти во всех турнирах
- «Металлист» не выигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах
- «Динамо» Киев выиграло шесть последних поединков у «Металлиста»
- Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.91. Команды много забивают в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также будет забито не менее трех мячей.