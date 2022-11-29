«Спортинг» – «Фаренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Спортинг» – «Фаренсе», который состоится 30 ноября 2022 года

«Спортинг»

Во время проведения чемпионата мира в Катаре, в Португалии стартует групповой этап кубка страны. «Спортинг» начинает свой путь с домашнего матча против «Фаренсе» и постарается сразу вырваться в лидеры квартета. В чемпионате Португалии «бело-зеленые» занимают четвертое место с 25 очками и уступают лидеру уже 12 пунктов. В предстоящей встрече хозяева являются фаворитам, но должны это еще доказать на футбольном поле.

13 ноября «Спортинг» обыграл на выезде «Фамаликан» (2:1), а пятого числа крупно переиграл «Гимарайнш» (3:0).

«Фаренсе»

«Фаренсе» выступает во второй лиге Португалии и является одним из лидеров турнирной таблицы. Команда занимает второе место с 28 баллами и претендует на повышение в классе, однако для этого необходимо еще очень много всего сделать. Матч со «Спортингом» станет настоящей проверкой готовности для коллектива, поэтому любой результат кроме победы станет приемлемым.

16 ноября «Фаренсе» обыграл на своем поле «Трофенше» (3:1), а 12 числа разошелся миром с «Фейренси» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 1.2

Ничья – 7

Победит «Фаренсе» – 13

Статистика

«Спортинг» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Фаренсе» одержал шесть выездных побед в последних восьми встречах

Три последних матча между клубами завершились победами «Спортинга» со счетом (1:0)

«Фаренсе» забивает в девяти выездных матчах подряд

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Фаренсе» не является легким соперником для «Спортинга», поэтому мы предполагаем, что даже в случае победы фаворитам, много мячей забито не будет.