Япония – Испания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Япония – Испания, который состоится 01 декабря 2022 года
Япония
Сборная Японии сама себе создала проблемы, проиграв во втором туре группового этапа. Сейчас у коллектива три очка, и чтобы пройти дальше, ему придется обыгрывать Испанию, ведь существует большая вероятность, что Германия добьется уверенной победы над Коста-Рикой. Матч обещает быть интересным, потому что и соперник будет играть на победу, стараясь использовать ошибки японских футболистов.
27 ноября сборная Японии минимально проиграла Коста-Рике (0:1), а 23 числа сенсационно победила Германию (2:1).
Испания
Сборная Испании после крупно и уверенно победой в первом туре, сыграла вничью с Германией и в конце поединке ей даже немного повезло не проиграть эту встречу. Сейчас команда лидирует с четырьмя баллами и несмотря на это вряд ли будет играть на ничью с Японией, которая побежит вперед, ведь ей победа нужна больше. Матч будет очень интересный с турнирной точки зрения, поэтому предполагаем, что все болельщики останутся довольны.
27 ноября сборная Испании сыграла вничью с Германией (1:1), а 23 числа коллектив разгромил Коста-Рику (7:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Япония – 8.5
- Ничья – 4.6
- Победит Испания – 1.4
Статистика
- Япония выиграла только один матч из четырех последних во всех турнирах
- Сборная Испании проиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей Японии завершились тоталом меньше 3.5 мячей
- В единственном товарищеском матче между сборными победить смогла Испания (1:0)
Прогноз
Сделать ставку на индивидуальный тотал Испании больше 1.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Сборная Испании показала, что у нее все в полном порядке с атакующей линией, поэтому забить два мяча у них определенно должно получиться.