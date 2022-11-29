Япония – Испания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Япония – Испания, который состоится 01 декабря 2022 года

Япония

Сборная Японии сама себе создала проблемы, проиграв во втором туре группового этапа. Сейчас у коллектива три очка, и чтобы пройти дальше, ему придется обыгрывать Испанию, ведь существует большая вероятность, что Германия добьется уверенной победы над Коста-Рикой. Матч обещает быть интересным, потому что и соперник будет играть на победу, стараясь использовать ошибки японских футболистов.

27 ноября сборная Японии минимально проиграла Коста-Рике (0:1), а 23 числа сенсационно победила Германию (2:1).

Испания

Сборная Испании после крупно и уверенно победой в первом туре, сыграла вничью с Германией и в конце поединке ей даже немного повезло не проиграть эту встречу. Сейчас команда лидирует с четырьмя баллами и несмотря на это вряд ли будет играть на ничью с Японией, которая побежит вперед, ведь ей победа нужна больше. Матч будет очень интересный с турнирной точки зрения, поэтому предполагаем, что все болельщики останутся довольны.

27 ноября сборная Испании сыграла вничью с Германией (1:1), а 23 числа коллектив разгромил Коста-Рику (7:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Япония – 8.5

Ничья – 4.6

Победит Испания – 1.4

Статистика

Япония выиграла только один матч из четырех последних во всех турнирах

Сборная Испании проиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей Японии завершились тоталом меньше 3.5 мячей

В единственном товарищеском матче между сборными победить смогла Испания (1:0)

Прогноз

Сделать ставку на индивидуальный тотал Испании больше 1.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Сборная Испании показала, что у нее все в полном порядке с атакующей линией, поэтому забить два мяча у них определенно должно получиться.