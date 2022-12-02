Аргентина – Австралия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Аргентина – Австралия, который состоится 3 декабря 2022 года

Аргентина

Аргентинская сборная вышла в следующий раунд мирового футбольного первенства с первого места группы C. Рассмотрим крайние несколько матчей с участием «бело-голубых». В матче первого тура мундиаля аргентинцы неожиданно для всех, выигрывая по ходу поединка, уступили «зелёным» из Саудовской Аравии. Мексиканцев, забив пару мячей, всухую аргентинская сборная обыграла в матче следующего тура чемпионата.

С таким же счётом 2:0 аргентинцы взяли верх над поляками.

Австралия

«Соккеруз» со второго места группы D вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Предлагаем освежить в памяти результаты последних игр с участием австралийской сборной, чтобы оценить степень готовности команды к предстоящему матчу со сборной Аргентины. Открыв счёт первыми, «кенгуру-футболисты» проиграли с большим счётом французам в первом туре чемпионата в Катаре. С минимальным счётом «соккеруз» одержали победу над тунисской сборной.

Датчан со счётом 1:0 австралийцы выиграли в 3-ем туре мундиаля.

Котировки БК Pinnacle

Победит Аргентина – 1.21

Ничья – 7.00

Победит Австралия – 17.00

Аргентина выйдет в 1/4 – 1.08

Австралия выйдет в 1/4 – 9.00

Победит Аргентина с форой -1.5 – 1.64

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.09

Статистика

В восьми матчах из десяти последних аргентинская сборная обыграла своих оппонентов

Австралийцы одержали победы в семи играх из десяти крайних

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из четырёх.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч при прогнозировании исхода будущего матча. Личные матчи команды не отличаются высокой результативностью. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов за игру. Коэффициент 2.09.