Франция – Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Франция – Польша, который состоится 4 декабря 2022 года

Франция

Французы вышли в следующий раунд мундиаля в Катаре из группы D. «Трёхцветные» обошли в своей группе такие сборные как датскую, тунисскую и австралийскую. Французской сборной предстоит в 1/8 встретиться с поляками. Рассмотрим крайние несколько футбольных поединков с участием «синих», чтобы оценить степень готовности сборной Франции к игре с «белыми орлами». В 1-ом туре группового этапа чемпионата мира французы с разгромным счётом взяли верх над австралийской сборной. Датчан французская национальная команда обыграла, тем самым взяв реванш за поражения от «датского динамита» в Лиге наций.

С минимальным счётом «трёхцветные» уступили «карфагенским орлам» из Туниса в матче третьего тура группового этапа мирового футбольного первенства.

Польша

Со второго места группы C польская сборная вышла в 1/8 на французов. «Бело-красные» уступили в группе только аргентинской сборной, которая заняла первую строчку турнирной таблицы. Нулевую ничью раскатали «белые орлы» с мексиканцами в игре 1-го тура мундиаля. «Орлов пустыни» сборная Польши обыграла, забив пару мячей. Саудовская Аравия не сумела распечатать ворота Щенсного. Зелиньски и Левандовски отметились голами за польскую национальную команду, поразив ворота «зелёных» в каждом из таймов.

В заключительной игре группового этапа со счётом 0:2 поляки проиграли аргентинцам.

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.33

Ничья – 5.40

Победит Польша – 11.00

Франция выйдет в 1/4 – 1.15

Польша выйдет в 1/4 – 6.40

Победит Франция с форой -1.5 – 1.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

Французы потерпели два поражения в пяти крайних матчах

За аналогичный период «бело-красные» уступили своим оппонентам в одном поединке

Пять очных встреч за последнее время завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

При прогнозировании исхода будущего футбольного поединка доверимся статистике очных встреч, которая подсказывает нам, что личные матчи данных сборных не отличаются высокой результативностью. Когда сложно отдать предпочтение одной из команд, ставка на «тотал» является наиболее оптимальным вариантом. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов за игру. Коэффициент 2.03.