Бразилия – Южная Корея : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1670142856

вчера, 11:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Бразилия – Южная Корея, который состоится 05 декабря 2022 года

Бразилия

Сборная Бразилии досрочно выиграла свою группу и в проигранном третьем туре Тите выпустил уже второй состав, дав выпустить большинству футболистов на этом чемпионате мира. Тем не менее, не все игроки оправдали ожидания, поэтому третий тур нельзя назвать ярким в исполнении бразильцев. Матч с Южной Кореей не должен вызвать проблем у фаворита, если он ответственно подойдет к этой встрече.

02 декабря Бразилия минимально уступила Камеруну (0:1), а 28 числа команда обыграла Швейцарию (1:0).

Южная Корея

Южная Корея вышла в плей-офф интересным способом, досматривая параллельный матч на телефонах прямо на футбольном поле. Тем не менее, возможность сыграть в 1/8 финала это большой праздник для страны, а Бразилия идеальный соперник, который придаст поединку особый интерес. В случае прохода азиатской сборной на турнире родится настоящая сенсация, о которой еще долго будут ходить разговоры.

02 декабря Южная Корея смогла обыграть Португалию (2:1), а 28 ноября в результативном поединке уступила Гане (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Бразилия – 1.32

Ничья – 5.7

Победит Южная Корея – 11

Статистика

Сборная Бразилии выиграла девять последних матчей из десяти во всех турнирах

Команда Южной Кореи проиграли только два матча из последних десяти

Бразилия выиграла у Южной Кореи четыре из пяти последних поединков

Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Бразилии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Подопечные Тите гораздо сильнее и мастеровитее своего соперника и мы предполагаем, что у них не будет проблем с выходом в четвертьфинал.