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«Блэкберн» – «Престон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:01
«Блэкберн» – «Престон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Блэкберн» – «Престон», который состоится 10 декабря 2022 года

«Блэкберн»

«Сине-белые» на данный момент находятся на третьей строчке турнирной таблицы Чемпионшип. За двадцать один тур «бродяги» пропустили двадцать два гола, поразили ворота своих соперников двадцать четыре раза. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «риверсайдцев», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем футбольном поединке с «неуязвимыми». В 21-ом туре чемпионата «Блэкберн», пропустив три мяча, всухую проиграл «Бёрнли». В товарищеской игре с большим счётом «сине-белые» одержали победу над командой «Хартс».

В прошлую субботу со счётом 2:0 «бродяги» взяли верх над «Аяксом» в рамках товарищеского матча.

«Престон»

«Неуязвимые» занимают девятое место в Чемпионшипе. При восемнадцати забитых голах у команды двадцать пропущенных мячей. Ознакомимся с последними футбольными поединками «Престона». С минимальным счётом «лилейно-белые» обыграли «Суонси». В 20-ом туре на выезде с разницей в один мяч «неуязвимые» одержали победу над «Редингом».

Дома со счётом 2:4 «Престон» проиграл команде «Миллуол» в прошлом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Блэкберн» – 2.12
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Престон» – 3.40
  • Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 3.90
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

  • Одно поражение потерпели «риверсайдцы» в пяти крайних матчах
  • За тот же период «неуязвимые» проиграли в двух поединках за последнее время
  • Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

На пять очков отстают «бродяги» от «Бёрнли» на данный момент. В предстоящем футбольном поединке «сине-белые» имеют возможность сократить отставание от первого места. Статистика очных встреч за последнее время указывает на преимущество «риверсайдцев». Наш прогноз: победа «Блэкберна». Коэффициент 2.12.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк Блэкберн
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:58
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
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