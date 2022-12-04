«Блэкберн» – «Престон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1670184113

вчера, 23:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Блэкберн» – «Престон», который состоится 10 декабря 2022 года

«Блэкберн»

«Сине-белые» на данный момент находятся на третьей строчке турнирной таблицы Чемпионшип. За двадцать один тур «бродяги» пропустили двадцать два гола, поразили ворота своих соперников двадцать четыре раза. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «риверсайдцев», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем футбольном поединке с «неуязвимыми». В 21-ом туре чемпионата «Блэкберн», пропустив три мяча, всухую проиграл «Бёрнли». В товарищеской игре с большим счётом «сине-белые» одержали победу над командой «Хартс».

В прошлую субботу со счётом 2:0 «бродяги» взяли верх над «Аяксом» в рамках товарищеского матча.

«Престон»

«Неуязвимые» занимают девятое место в Чемпионшипе. При восемнадцати забитых голах у команды двадцать пропущенных мячей. Ознакомимся с последними футбольными поединками «Престона». С минимальным счётом «лилейно-белые» обыграли «Суонси». В 20-ом туре на выезде с разницей в один мяч «неуязвимые» одержали победу над «Редингом».

Дома со счётом 2:4 «Престон» проиграл команде «Миллуол» в прошлом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн» – 2.12

Ничья – 3.20

Победит «Престон» – 3.40

Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 3.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

Одно поражение потерпели «риверсайдцы» в пяти крайних матчах

За тот же период «неуязвимые» проиграли в двух поединках за последнее время

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

На пять очков отстают «бродяги» от «Бёрнли» на данный момент. В предстоящем футбольном поединке «сине-белые» имеют возможность сократить отставание от первого места. Статистика очных встреч за последнее время указывает на преимущество «риверсайдцев». Наш прогноз: победа «Блэкберна». Коэффициент 2.12.