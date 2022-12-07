После ЧМ будет много громких трансферов. МЮ рассорится с вратарём, у «Ливерпуля» топовый опорник

1670394233

вчера, 09:23

Клубы следят за игроками на мундиале.

Чемпионат мира – отличный импульс для потенциальных претендентов на футболистов вложить деньги в усиление. Тем интереснее, что некоторые игроки национальных команд знакомы небольшому кругу людей – в стране, цвета которой они защищают.

В 2018 году европейские клубы присмотрелись к россиянам Алексею Миранчуку и Александру Головину. В Катаре сборной России нет – зато есть свои герои, которые заслужили дополнительную порцию внимания и повышение.

Софьян Амрабат, Марокко

Опорник на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступает в Европе. Сначала были чемпионаты Нидерландов и Бельгии. С недавних пор Софьян вышел на большой рынок – попал в «Верону» из Серии А, а на протяжении последних трех сезонов играет за «Фиорентину».

Амрабат выгодно выделяется в сборной Марокко, если следить не только за атакующими действиями. Прежде всего стоит отметить – марокканцы играют с уклоном на оборону, с мячом ориентируются на контратаки. В схеме 4-1-4-1 на Софьяна ложится внушительный объем работы.

26-летний опорник на стадии начала атаки следит за перемещениями соперника в прессинге и открывается в свободных коридорах – может с этой целью уходить на фланг, опускаться в тройку центрбеков. Параллельно он успевает подсказывать партнерам, какие зоны лучше заполнять.

Софьян успевает вовремя включаться в давление и грамотно перекрывать линии передач – даже если для этого надо сыграть на опережение.

Ну и конечно, оборонительная работа – Амрабат второй после Хакими в Марокко по числу перехватов за матч (1,5), третий – по отборам (2,5). В одном только матче против Испании опорник записал себе в актив 4 успешных отбора.

На рынке Софьян пользуется спросом – в нем заинтересованы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Это логично: АПЛ – чемпионат с крайне высоким темпом, а Амрабат способен его выдержать.

Янн Зоммер, Швейцария

33-летний голкипер помог «красным крестоносцам» пробраться в плей-офф мирового первенства. Оборонительная заточенность швейцарцев выгодно подчеркивает уверенность своего вратаря.

Перед стартом ЧМ -2022 главный тренер Швейцарии Мурат Якин отмечал:

Вратарь провел сложный сезон в Гладбахе, но за последние два месяца он вновь обрел уверенность в себе. Янн растет от матча к матчу. Это хорошо, потому что на чемпионате мира нам понадобится отличный голкипер.

Достижениями Швейцарии и персонально Зоммера заинтересовались «Интер» и «Манчестер Юнайтед». В случае что с первыми, что со вторыми сделка сомнительная. Не из-за Янна, а из-за ситуации с вратарскими бригадами в командах.

У «нерадзурри» и так есть многолетний первый номер Самир Ханданович. Словенцу 38 лет, он может завершить карьеру или захотеть провести последние футбольные годы в другом месте, но у клуба останется Андре Онана, а второй номер – не тот статус, на который швейцарский кипер рассчитывает.

С МЮ еще веселее. Потенциальный трансфер – верх неуважения к Дину Хендерсону. После аренды в «Шеффилд Юнайтед» воспитанник «Юнайтед» справедливо ждал шанса в родном клубе, но там доверились Де Хеа – притом что Дин моложе и увереннее. Теперь в случае ухода Давида МЮ хочет взять еще другого опытного вратаря – и тут снова дилемма. Если Янна берут как второго номера, сам Зоммер этому не будет рад – менять команду-середняк на кризисный проект ради скамейки вряд ли стоит. Если его подпишут под основу, окончательно будут испорчены отношения с Хендерсоном.

Страхинья Павлович, Сербия

Центральный защитник – часть талантливого, но пока неопытного поколения сербов. Неорганизованность стала решающей проблемой в «матче жизни» со Швейцарией.

И даже так у 21-летнего игрока «Зальцбурга» достаточно сильных качеств. К атакам Страхинья подключается отлично – протаскивает мяч до чужой штрафной. Габариты позволяют сохранять владение, быть полезным на угловых. Когда защитник не поддается эмоциям, он грамотно выдвигается в перехват или играет по сопернику. С его гола начался камбэк в матче против Камеруна.

В «Зальцбурге» умеют работать с дарованиями. Пусть сейчас и нет слухов об интересе к центрбеку, по такой игре они неизбежно появятся.

Никола Миленкович, Сербия

Защитник, более ориентированный на оборону, читающий подачи и выигрывающий верховую борьбу. Это становится еще заметнее, если взглянуть на статистику. 3,3 отбора, а также 2 перехвата в среднем за матч – лучший показатель сербов на ЧМ -2022. По количеству выносов (3) Никола тоже на вершине. По верховым единоборствам – сразу за Павловичем.

Миленкович вместе с остальными игроками из тройки ЦЗ поднимается достаточно высоко при владении мячом. 25-летний центрбек чаще кого-либо в команде играет в пас, продвигая мяч.

На данный момент Никола выступает в составе «Фиорентины». Но игрока еще с лета ведут селекционеры ряда топов. В «Ювентусе» серба хочет видеть главный тренер Массимилиано Аллегри. 5-летний контракт футболисту летом предлагал «Интер». Позднее в борьбу включился лондонский «Челси», недавно сменивший владельцев.

Спрос на Миленковича был высок потому, что его контракт с «фиалками» истекал следующим летом. В августе он его продлил, что наверняка ударит по интересу – но точно не сведет его на нет.