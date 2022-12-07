Роналду опроверг информацию о переходе в «Аль-Наср»

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вчера, 08:42

Нападающий опроверг слухи о переходе в саудовский «Аль-Наср».

Я перейду в «Аль-Наср»? Нет, это неправда.

Ранее сообщалось о том, что форвард сборной Португалии в январе станет игроком клуба из Саудовской Аравии.