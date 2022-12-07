Роналду опроверг информацию о переходе в «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский «Аль-Наср».
Я перейду в «Аль-Наср»? Нет, это неправда.
Ранее сообщалось о том, что форвард сборной Португалии в январе станет игроком клуба из Саудовской Аравии.
Нападающий Криштиану Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский «Аль-Наср».
Я перейду в «Аль-Наср»? Нет, это неправда.
Ранее сообщалось о том, что форвард сборной Португалии в январе станет игроком клуба из Саудовской Аравии.
Похоже, что с ЛЧ вообще проблемы.
Похоже, что с ЛЧ вообще проблемы.
Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.
Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.
Забавно, что балласт сам открыл всем глаза. Сам посадил себя на лавку. Если бы не его выходки, он бы оставался игроком основы в клубе и в сборной, тогда проблемы повесили бы на его партнеров и тренеров.
Забавно, что балласт сам открыл всем глаза. Сам посадил себя на лавку. Если бы не его выходки, он бы оставался игроком основы в клубе и в сборной, тогда проблемы повесили бы на его партнеров и тренеров.
Кастинг по зряплате проведёт...
Кастинг по зряплате проведёт...
Когда победы песнь уже отгрохотала,
ворвался он,как вепрь...но толку было мало.
Когда победы песнь уже отгрохотала,
ворвался он,как вепрь...но толку было мало.
Каким бы он не был человеком, спортсмен он потрясающий. И своего последнего, футбольного, слова не сказал. Ждем в Реале до конца сезона)
Каким бы он не был человеком, спортсмен он потрясающий. И своего последнего, футбольного, слова не сказал. Ждем в Реале до конца сезона)