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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду опроверг информацию о переходе в «Аль-Наср»

вчера, 08:42

Нападающий Криштиану Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский «Аль-Наср».

Я перейду в «Аль-Наср»? Нет, это неправда.

Ранее сообщалось о том, что форвард сборной Португалии в январе станет игроком клуба из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 19:34
Какому тогда клубу тогла не повезет. Пока загадка.
Johnes
Johnes ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 14:15
Скорее всего да, а возможно шейхи посмотрели на нынешнего роналду в деле и поняли, что доходы по контракту едва ли покроют расходы по приобретению португальца. Поэтому и отказались от авантюры от греха подальше.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:21
"..Наср" это был вброс для наивных простаков, которые не понимают, что у этого фрукта в голове...
Johnes
Johnes
вчера в 13:04
Я его терпеть не могу, но честно говоря, порадовался было за него, ведь такой жирный контракт ухватил! Но! Все оказалось прозаично. Жаль, так и будет дальше искать свой клуб Криштиану Роналду, футболист без клубной прописки в моменте.
kindpennywise
kindpennywise ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 12:55
кстати да, попадет туда начнет снова забивать и кайфовать
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:54
Ну и зря.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:24
Может говорить что угодно, но ищет варианты среди толстосумов, в не зависимости от лиги и команд.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:08
У него не так много выбора.
Похоже, что с ЛЧ вообще проблемы.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 10:20


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dp59a7rc5nfb
dp59a7rc5nfb ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 09:39
Он ждёт какой будет успех на этом чемпионате...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:26
Рон ещё нацелен на троффеи
karnager
karnager
вчера в 09:26
Роналду голоден до личных титулов и рекордов. Тем более, что Ибра и в 40 лет взял еще чемпионат, Роналду не перейдет в не топ-5 лигу, пока еще Месси в строю. А денег? У него уже больше миллиарда... И после карьеры он еще столько же заработает, там поколения вперед обеспечены
adekvat
adekvat ответ minamata (раскрыть)
вчера в 09:23
Кому он нужен в Европе, ни одна нормальная команда его не возьмёт.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 09:14
Адепты аргентинского проклятия (4 проигранных финала) с надеждой верили в эту инфо,но увы!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:14
Месси сидит хвост поджав со своим отскоком от Австралии и читает новости про фаворита турнира
Elliada
Elliada
вчера в 09:12
Ну и зря. Больше никто не предложит такие условия, а в Европе он никому не нужен. Давая интервью, он думал, что покажет класс на ЧМ и убедит всех, что в его проблемах в МЮ виноват тен Хаг, а также рассчитывал привлечь внимание топов к себе. Но пока он только подтвердил, что проблема не в тен Хаге или старом бассейне, а в нем самом. МЮ и сборная доказали, что без него лучше. И играют лучше, и результат лучше.

Забавно, что балласт сам открыл всем глаза. Сам посадил себя на лавку. Если бы не его выходки, он бы оставался игроком основы в клубе и в сборной, тогда проблемы повесили бы на его партнеров и тренеров.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:09
Ща набегут команды из ЛЧ.
Кастинг по зряплате проведёт...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:07
Здорово без него у сборной получается:

Когда победы песнь уже отгрохотала,
ворвался он,как вепрь...но толку было мало.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:00
Даже в альнаср не нужен.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:52
Что вы говорите? Аль-Наср...
Komitas
Komitas
вчера в 08:50
На76 он на Аль-Наср
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 08:49
Кто то реально в это поверил?)))
Каким бы он не был человеком, спортсмен он потрясающий. И своего последнего, футбольного, слова не сказал. Ждем в Реале до конца сезона)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:46
Похоже торги по зарплате еще не завершены.
minamata
minamata
вчера в 08:43
Так и знал, что утка. Он останется в Европе.
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