Моуриньо хотел бы подписать Депая в январе

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо связался с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем, чтобы убедить его присоединиться к римскому клубу.
Сообщается, что Моуриньо установил его переход в качестве приоритетного на зимнее трансферное окно.
Текущий план состоит в том, чтобы взять 28-летнего футболиста в аренду из «Барселоны» в январе, а уже летом подписать с ним как со свободным агентом долгосрочный контракт.
Голландец почти не играл за «Барселону» в этом сезоне, проведя на поле всего 131 минуту в Ла Лиге и Лиге чемпионов.