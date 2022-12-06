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Моуриньо хотел бы подписать Депая в январе

вчера, 16:28

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо связался с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем, чтобы убедить его присоединиться к римскому клубу.

Сообщается, что Моуриньо установил его переход в качестве приоритетного на зимнее трансферное окно.

Текущий план состоит в том, чтобы взять 28-летнего футболиста в аренду из «Барселоны» в январе, а уже летом подписать с ним как со свободным агентом долгосрочный контракт.

Голландец почти не играл за «Барселону» в этом сезоне, проведя на поле всего 131 минуту в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:35
Может и уговорит, но чем будет заманивать его?
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