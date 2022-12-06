Моуриньо хотел бы подписать Депая в январе

1670333323

вчера, 16:28

Главный тренер «Ромы» связался с нападающим «Барселоны» , чтобы убедить его присоединиться к римскому клубу.

Сообщается, что Моуриньо установил его переход в качестве приоритетного на зимнее трансферное окно.

Текущий план состоит в том, чтобы взять 28-летнего футболиста в аренду из «Барселоны» в январе, а уже летом подписать с ним как со свободным агентом долгосрочный контракт.

Голландец почти не играл за «Барселону» в этом сезоне, проведя на поле всего 131 минуту в Ла Лиге и Лиге чемпионов.