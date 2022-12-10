«Шеффилд Юнайтед» – «Хаддерсфилд Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Хаддерсфилд Таун», который состоится 10 декабря 2022 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» в Чемпион Лиге находятся на второй строчке турнирной таблицы, уступая три очка «Бёрнли». Ознакомимся с несколькими футбольными поединками с участием команды «Шеффилд» за последнее время. «Юнайтед» с разгромным счётом взял верх над «Бёрнли» в матче 20-го тура чемпионата. После первого тайма «клинки» уступали своему оппоненту. С минимальным счётом «Шеффилд» проиграл на своём поле «Ротерхэму».

В крайнем туре Чемпионшип «Юнайтед» одержал победу со счётом 1:0 над командой «Кардифф».

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд» на данный момент занимает последнее место в чемпионате. Рассмотрим крайние матчи «терьеров» за последнее время. «Бело-голубые», пропустив первыми, неожиданно обыграли футбольную команду КПР на их поле. Все три гола в матче были забиты к двадцать шестой минуте матча. Нулевую ничью раскатали «терьеры» с клубом «Суонси».

В товарищеской встрече со счётом 0:2 «Хаддерсфилд» проиграл греческому «Олимпиакосу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 1.51

Ничья – 4.40

Победит «Хаддерсфилд Таун» – 6.20

Победит «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5 – 2.33

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

В четырёх матчах из десяти последних «Юнайтед» обыграл своих оппонентов

«Терьеры» за последнее время одержали победы в трёх играх

Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

«Клинки» отстают от первого места всего лишь на три очка и в будущем матче с «терьерами» у них есть возможность сократить это отставание. Такой шанс «Юнайтед» не упустит. Наш прогноз: победа «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5. Коэффициент 2.33.