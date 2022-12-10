«Куинз Парк Рейнджерс» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Куинз Парк Рейнджерс» – «Бёрнли», который состоится 11 декабря 2022 года

«Куинз Парк Рейнджерс»

КПР на текущий момент занимает девятое место в Чемпиошипе. Предлагаем вспомнить крайние несколько матчей с участием «рейнджерсов», чтобы предположить возможный исход встречи с «бордовыми» в 22-ом туре чемпионата. Три последних матча Чемпион Лиги «супер обручи» проиграли своим оппонентам. В 20-ом туре дома «Куинз Парк Рейнджерс» уступил с минимальным счётом «Вест Бромвичу». Открыв счёт первыми уже на второй минуте, «рейнджерсы» проиграли на своём поле «Хаддерсфилду». Всухую, пропустив пару мячей, КПР был повержен командой «Ковентри Сити».

В товарищеском матче со счётом 2:1 «Куинз Парк Рейнджерс» одержал победу над шотландским клубом «Ливингстон».

«Бёрнли»

«Бёрнли» пока возглавляет турнирную таблицу Чемпион Лиги. На текущий момент известен результат встречи команд «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилд». «Клинки» обыграли с минимальным счётом «терьеров». «Юнайтед» сравнялся по очкам с «Бёрнли», но у «бордовых» впереди игра с «рейнджерсами». Ознакомимся с результатами футбольных поединков с участием «Бёрнли» за последнее время. В 19-ом туре в напряжённой борьбе команда взяла верх над «Ротерхэмом». Сравняли счёт и вышли вперёд «бордовые» уже в конце поединка в добавленное время. С большим счётом «Бёрнли» проиграл команде «Шеффилд Юнайтед» в игре следующего тура. С разницей в пару мячей «бордовые» обыграли «Кроули Таун» в 1/16 Кубка английской лиги.

Со счётом 3:0 «Бёрнли» одержал победу над «Блэкберном» в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Куинз Парк Рейнджерс» – 3.05

Ничья – 3.40

Победит «Бёрнли» – 2.33

Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 4.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

Только в одной игре из пяти крайних КПР взял верх над своим соперником

взял верх над своим соперником В четырёх матчах из пяти за последнее время «бордовые» выиграли своих оппонентов

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

«Бордовым» после победы «Шеффилда» в 22-ом туре необходимо увеличивать отрыв от «клинков». В предстоящем матче с «рейнджерсами» гости возьмут свои три очка. Наш прогноз: победа «Бёрнли». Коэффициент 2.33.