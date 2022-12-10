«Куинз Парк Рейнджерс» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Куинз Парк Рейнджерс» – «Бёрнли», который состоится 11 декабря 2022 года
«Куинз Парк Рейнджерс»
КПР на текущий момент занимает девятое место в Чемпиошипе. Предлагаем вспомнить крайние несколько матчей с участием «рейнджерсов», чтобы предположить возможный исход встречи с «бордовыми» в 22-ом туре чемпионата. Три последних матча Чемпион Лиги «супер обручи» проиграли своим оппонентам. В 20-ом туре дома «Куинз Парк Рейнджерс» уступил с минимальным счётом «Вест Бромвичу». Открыв счёт первыми уже на второй минуте, «рейнджерсы» проиграли на своём поле «Хаддерсфилду». Всухую, пропустив пару мячей, КПР был повержен командой «Ковентри Сити».
В товарищеском матче со счётом 2:1 «Куинз Парк Рейнджерс» одержал победу над шотландским клубом «Ливингстон».
«Бёрнли»
«Бёрнли» пока возглавляет турнирную таблицу Чемпион Лиги. На текущий момент известен результат встречи команд «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилд». «Клинки» обыграли с минимальным счётом «терьеров». «Юнайтед» сравнялся по очкам с «Бёрнли», но у «бордовых» впереди игра с «рейнджерсами». Ознакомимся с результатами футбольных поединков с участием «Бёрнли» за последнее время. В 19-ом туре в напряжённой борьбе команда взяла верх над «Ротерхэмом». Сравняли счёт и вышли вперёд «бордовые» уже в конце поединка в добавленное время. С большим счётом «Бёрнли» проиграл команде «Шеффилд Юнайтед» в игре следующего тура. С разницей в пару мячей «бордовые» обыграли «Кроули Таун» в 1/16 Кубка английской лиги.
Со счётом 3:0 «Бёрнли» одержал победу над «Блэкберном» в матче прошлого тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Куинз Парк Рейнджерс» – 3.05
- Ничья – 3.40
- Победит «Бёрнли» – 2.33
- Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 4.15
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85
Статистика
- Только в одной игре из пяти крайних КПР взял верх над своим соперником
- В четырёх матчах из пяти за последнее время «бордовые» выиграли своих оппонентов
- Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних.
Прогноз
«Бордовым» после победы «Шеффилда» в 22-ом туре необходимо увеличивать отрыв от «клинков». В предстоящем матче с «рейнджерсами» гости возьмут свои три очка. Наш прогноз: победа «Бёрнли». Коэффициент 2.33.