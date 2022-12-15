Хорватия – Марокко: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч за третье место чемпионата мира Хорватия — Марокко, который состоится 17 декабря 2022 года

Хорватия

Хорватская сборная заняла вторую строчку турнирной таблицы группы F. Предлагаем освежить в памяти результаты футбольных поединков с участием «пламенных». За групповой раунд хорваты не уступили своим оппонентам ни в одной игре. Миром разошлись «шашечные» с «атласскими львами» и «красными дьяволами». С большим счётом сборная Хорватии обыграла национальную команду Канады. В 1/8 чемпионата после серии пенальти «пламенные» по пенальти одержали победу над японцами. Бразильцев в четвертьфинальном матче хорваты обыграли в серии послематчевых пенальти.

Со счётом 0:3 «шашечные» проиграли команде сборной Аргентины.

Марокко

«Атласские львы» вышли с первого места группы F. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием марокканцев. Сборная Марокко не проиграла своим соперникам ни в одном матче группового этапа. Нулевую ничью раскатали «атласские львы» с хорватами. «Красных дьяволов» из Бельгии марокканская сборная выиграла всухую, дважды поразив ворота Куртуа. С разницей в один гол марокканцы обыграли сборную Канаду. В 1/8 мундиаля «атласские львы» после серии пенальти прошли испанцев. С минимальным счётом были повержены португальцы в четвертьфинальном поединке.

В 1/2 чемпионата сборная Марокко со счётом 0:2 уступила «трёхцветным».

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 2.38

Ничья – 3.45

Победит Марокко – 3.10

Хорватия займёт третье место – 1.74

Марокко займёт третье место – 2.15

Победит Хорватия с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

В семи матчах из десяти за последнее время хорваты обыграли своих оппонентов

За аналогичный период марокканцы выиграли в таком же количестве поединков

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре матча с участием хорватов из пяти крайних.

Прогноз

Хорваты сумели выбить из чемпионата бразильскую сборную. При всём уважении к «атласским львам», но «пламенные» сумеют одолеть соперника. Компания Pinnacle на то, что сборная Хорватии возьмёт бронзовые медали чемпионата мира, предлагает коэффициент 1.74.