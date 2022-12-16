История с самыми быстрыми французскими голами на мундиалях

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вчера, 15:34

В полуфинале Франция — Марокко французы забили два быстрых гола на чемпионатах мира. Не самых быстрых вообще, но одни из…

Защитник Тео Эрнандес в акробатическом пируэте сумел поймать мяч на ногу в верхней фазе его полёта и вогнать в сетку через 4 минуты 39 секунд после начала матча. Тут никаких сомнений нет. Но давайте всё-таки будем пользоваться средствами объективного контроля — электронный секундомер на экране телетрансляции.

Вот и сам момент гола на стоп-кадре с фиксацией времени:

Правда, и тут не всегда можно доверять на все 100% электронному секундомеру. Я просматривал довольно много матчей всех прошедших чемпионатов мира и заметил любопытную деталь — электронный секундомер на экране зачастую запускался не со свистком арбитра к началу встречи или с первым ударом по мячу — а через одну, иногда и две секунды, т.е. на полторы секунды позже. К сожалению, в трансляции этого матча электронный секундомер на экране в момент первого удара ещё не был показан. Но самостоятельные замеры говорят о том, что на этот раз секундомер запустили с достаточно мизерным запозданием.

А может это я неправильно измеряю? Ну, это же не баскетбол, когда секундомер нужно запускать не в момент паса, а в момент касания мяча принимающим этот пас.

На этом стоп-кадре мяч как раз пролетает на фоне стойки ворот у самого газона, т.е. через миг пересечёт линию ворот. Как видим — 4:39 на секундомере.

Самый быстрый гол игрока сборной Франции на чемпионатах мира был намного раньше 2022 года и это был особенный гол.

На ЧМ -78 матч Франция — Италия был под №2 на турнире. В матче открытия 1 июня действующие чемпионы мира Германия и третья команда ЧМ -74 сборная Польши так и не порадовали почти 70 тысяч зрителей забитыми голами на стадионе клуба «Ривер Плейт» в Буэнос-Айресе.

А вот на другой день состоялись сразу 3 игры, но матч с участием французов по расписанию был самым ранним из них.

И едва успела секундная стрелка сделать пол-оборота, а француз Бернар Лякомб головой отправил мяч в сетку ворот Дино Дзоффа, капитана итальянской дружины. Как раз момент удара головой французского нападающего под №17 запечатлён на фото в качестве обложки этой статьи.

В то время этот гол считался самым быстрым голом на мундиалях. В нашей прессе (а тогда мы другой и не знали) фигурировала 45 секунда, в «Советском спорте» гол назвали «не только первым на чемпионате, но и самым молниеносным». Самым быстрым в истории чемпионатов мира у нас его назвали позднее. В книге «25 дней большого футбола. События. Факты. Цифры» (авторы Александр Левинсон и Левон Чахмахчян), посвящённой ЧМ -78, было написано так:

Не было точного хронометража, хотя электронный секундомер на экране появился в момент старта игры, секунд через 5 исчез с экрана, а после гола почему-то крупным планом показывали не Лякомба №17, а Анри Мишеля №11, и секундомер отмеривал уже 41-ю секунду, прошло как раз 10 секунд после гола.

Например, в бразильской газете Jornal do Brasil была названа 37-я секунда, в итальянской L'Unita 40-я секунда, в аргентинской El Litoral и вовсе 46-я. По современной видеозаписи матча точно установить трудно, ибо есть несколько задержек в записи. Но данные ФИФА говорят от 31 секунде матча.

Сегодня этот гол в реестре самых быстрых в матчах Кубка мира стоит на 6-й позиции. Из пяти тех, что впереди него — лишь два гола, которые были забиты на турнирах до 1978 года. И те голы (1934 и 1962 годов) схронометрировали намного позже, и гол Лякомба действительно долгое время считался самым резвым на чемпионатах мира.

Бернар Лякомб сыграл на двух мундиалях в 5 матчах, тот его ранний гол был единственным в этих играх. Лякомб был форвардом.

Так что гол Тео Эрнандеса можно вполне законно считать самым быстрым голом французского защитника на мундиалях.

Сегодня 16 декабря 2022 г. сайт IFFHS , а также портал championat, ну, и все остальные пишут о том, что второй гол сборной Франции в ворота Марокко был забит также в рекордные сроки — через 44 секунды после выхода на замену.

Французский нападающий Рандаль Коло Муани, отметивший уже в ходе турнира своё 24-летие, забил действительно быстро. Это не самый резвый гол резервистов на мундиалях. В 2002 г. через 16 секунд после начала второго тайма забил уругваец Ричард Моралес или Ченг Моралес. Он вышел на замену в перерыве матча с Сенегалом. Африканцы вели после перерыва 3:0 — надо было что-то делать. Поэтому так резво и взялись за дело. В итоге 3:3, правда Уругваю это не помогло выйти из группы.

Согласен, что замена в перерыве матча не совсем эквивалентна замене по ходу игры, есть запас времени у игрока для настроя.

А вот датчанин Эббе Санд действительно ошеломил своим входом в игру на 58 минуте матча 1/8 финала на ЧМ -98 против Нигерии. Через 21 секунду после его появления на газоне мяч уже был в сетке после его же удара правой ногой. Почему сайт IFFHS говорит о 26 секундах? Всегда была 21 секунда, непонятная опечатка.

На ЧМ -2002 был забит и третий по резвости гол вышедшего на замену игрока. Один из братьев-близнецов поляк Марцин Жевлаков (другой брат не играл) забил очередной гол в ворота сборной США чуть ранее, чем закончилась минута после его выхода на замену: замкнул головой передачу партнёров. 59 секунд — это был третий по резвости гол резервистов.

И вот в полуфинале ЧМ -2022 против Марокко француз Коло Муани оказался порезвее. Но вот утверждение уважаемых сайтов IFFHS и, например, чемпионат_ком, что Коло Муани забил через 44 секунды — не подтверждается средствами объективного контроля.

Вот два стоп-кадра замены Дембеле:

Тут же режиссёр успевает показать с другой камеры:

В кадре даже нет уже Дембеле, а время всё то же — 78:06, №12 сборной Франции с этой секунды уже в игре, выбегает на поле.

А вот и стоп-кадр гола, мяч уже влетает в ворота, его видно чуть левее стойки ворот:

Время пересечения линии ворот 78:48, вошёл в игру в 78:06. Арифметика простая.

Третий по резвости гол на чемпионатах мира футболиста, вышедшего на замену, зафиксирован через 42 секунды. Автор гола — Рандаль Коло Муани, нападающий сборной Франции под №12.

Известный факт, что только №1 жёстко закреплён теперь регламентами ФИФА за вратарями. Но вратарей может быть от 3 и более — кому сколько вздумается. И номера оставшимся вратарям можно назначать на время турнира какие угодно из списка со 2 по 26.

Две трети команд №12 отдали одному из вратарей в своих заявках. А у одной трети — а это 12 команд — под этим номером были полевые игроки. Но ни разу за время чемпионата мира эти полевые не забили ни одного гола. И вот наконец-то случилось — Коло Муани забил быстрый гол после выхода на замену и закрыл недостающую брешь — теперь на ЧМ -2022 забивали все номера для полевых игроков со 2 по 26. Правда, сайт IFFHS утверждает, что в забитии голов и автоголов на этом мундиале теперь задействованы все номера поголовно с 1 по 26.

Но господа исторические статистики почему-то до сих пор считают Мануэля Нойера, игравшего под №1 в сборной Германии, автором автогола в матче с Коста-Рикой. Уже не смешно. Всё давно исправлено, автор гола костариканец Хуан Пабло Варгас №3.

И с 44 секундами для Коло Муани нужно тоже исправлять — 42 это точнее. Пригодится для регистрации других рекордов в этой номинации.

Помните, как называлась книга, изданная Ереване в 1978 году по итогам ЧМ -78? «25 дней большого футбола». Да, за 25 дней был определён новый чемпион мира. Но тогда было лишь 16 команд, которые в итоге сыграли 38 матчей.

Куда нынешние-то так торопятся? За 25 дней в Катаре уже сыграно 62 матча. Звёзды, от которых так ждут яркой игры в каждом матче — они же не железные…