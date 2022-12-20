«Брентфорд» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Тоттенхэм», который состоится 26 декабря 2022 года

«Брентфорд»

«Пчёлы» после пятнадцати матчей сезона занимают десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей с участием «Брентфорда» за последнее время. В 16-ом туре чемпионата «красно-белые» в гостях одержали победу над командой «Манчестер Сити». Из трёх товарищеских матчей, которые «пчёлы» успели провести до игры 17-го тура, ни в одном команда не выиграла своих оппонентов. Открыв счёт первым, «Брентфорд» уступил французскому «Бордо». «Пчёлы» с разницей в пару мячей проиграли испанской «Сельте».

Со счётом 2:2 завершилась игра с «волками» из Вольфсбурга.

«Тоттенхэм»

Лондонская команда в Премьер-лиге находится на четвёртом месте на текущий момент. Рассмотрим несколько игр «лилово-белых», чтобы оценить шансы «шпор» на успех в предстоящем матче. В 15-ом туре чемпионата «Тоттенхэм» на своём поле с разницей в один гол уступил «красным» из Ливерпуля. В 1/16 Кубка английской лиги «лилово-белые» проиграли клубу «Ноттингем Форест». В напряжённой борьбе в матче прошлого тура «шпоры» взяли верх над «Лидсом».

В товарищеском матче со счётом 4:0 «Тоттенхэм» обыграл шотландскую команду «Мотеруэлл».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 3.80

Ничья – 3.60

Победит «Тоттенхэм» – 1.92

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 3.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

В одном матче из пяти крайних «пчёлы» обыграли своего соперника

За тот же период «шпоры» выиграли в трёх играх

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились пять очных встреч за последнее время.

Прогноз

Был небольшой перерыв в чемпионате Англии, после которого сложно отдать в данной паре предпочтение какой-либо определённой команде. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.96 на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру». Статистика личных встреч подсказывает нам данный исход.