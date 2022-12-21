«Зюдтироль» — «Модена» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Зюдтироль» — «Модена», который состоится 26 декабря 2022 года
«Зюдтироль»
Еще в прошлом сезоне «Зюдтироль» выступал в Серии С, однако в этом футбольном году демонстрирует свою амбициозность в дивизионе B. Команда редко проигрывает, но часто играет вничью, что позволяет ей даже находится в зоне плей-офф на данном отрезке времени. В активе клуба 26 очков и седьмое место в таблице, а предстоящая игра с «Моденой» позволит забраться еще выше в случае успеха.
18 декабря «Зюдтироль» на выезде обыграл «Читтаделлу» (2:0), а 11 числа разошелся миром с «Тернаной» (0:0).
«Модена»
«Модена» является типичным середняком Серии B, который периодически набирает очки и вряд ли будет иметь проблемы с зоной вылета. Сейчас команда занимает 13 место с 22 очками и от результатов следующих туров зависит в какую часть турнирной таблицы она отправится. Несмотря на статус новичка у соперника, гостям следует максимально серьезно отнестись к предстоящему поединку, иначе вряд ли они смогут разжиться очками здесь.
18 декабря «Модена» разошлась миром с «Беневенто» (1:1), а 11 числа крупно проиграла «Бари» на выезде (1:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зюдтироль» – 2.2
- Ничья – 3.1
- Победит «Модена» – 3.6
Статистика
- Шесть последних матчей «Модены» завершились исходом «обе забьют»
- Шесть из десяти последних поединков «Зюдтироль» закончились ничьими
- «Модена» проиграла «Зюдтироль» три из пяти последних личных встреч
- Шесть из девяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Зюдтироль», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Хозяева выступают стабильнее «Модены» и за счет фактора домашнего поля имеют неплохие шансы побороться за полноценную победу.