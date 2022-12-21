«Зюдтироль» — «Модена» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Зюдтироль» — «Модена», который состоится 26 декабря 2022 года

«Зюдтироль»

Еще в прошлом сезоне «Зюдтироль» выступал в Серии С, однако в этом футбольном году демонстрирует свою амбициозность в дивизионе B. Команда редко проигрывает, но часто играет вничью, что позволяет ей даже находится в зоне плей-офф на данном отрезке времени. В активе клуба 26 очков и седьмое место в таблице, а предстоящая игра с «Моденой» позволит забраться еще выше в случае успеха.

18 декабря «Зюдтироль» на выезде обыграл «Читтаделлу» (2:0), а 11 числа разошелся миром с «Тернаной» (0:0).

«Модена»

«Модена» является типичным середняком Серии B, который периодически набирает очки и вряд ли будет иметь проблемы с зоной вылета. Сейчас команда занимает 13 место с 22 очками и от результатов следующих туров зависит в какую часть турнирной таблицы она отправится. Несмотря на статус новичка у соперника, гостям следует максимально серьезно отнестись к предстоящему поединку, иначе вряд ли они смогут разжиться очками здесь.

18 декабря «Модена» разошлась миром с «Беневенто» (1:1), а 11 числа крупно проиграла «Бари» на выезде (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зюдтироль» – 2.2

Ничья – 3.1

Победит «Модена» – 3.6

Статистика

Шесть последних матчей «Модены» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из десяти последних поединков «Зюдтироль» закончились ничьими

«Модена» проиграла «Зюдтироль» три из пяти последних личных встреч

Шесть из девяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зюдтироль», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Хозяева выступают стабильнее «Модены» и за счет фактора домашнего поля имеют неплохие шансы побороться за полноценную победу.