«Фрозиноне» — «Тернана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Фрозиноне» — «Тернана», который состоится 26 декабря 2022 года

«Фрозиноне»

Команда на данный момент лидирует в Серии B и является одним из главных кандидатов на повышение в классе в следующем сезоне. «Фрозиноне» набрал 36 очков и на три пункта опережает ближайшего соперника. Тем не менее, до конца сезона еще очень много туров и коллективу придется пройти много испытаний, чтобы добиться желаемой цели.

18 декабря «Фрозиноне» проиграл на выезде «Дженоа» (0:1), а 11 числа команда сыграла вничью с «Пизой» (0:0).

«Тернана»

«Тернана» сдала позиции в последних матчах и выиграла только в одном из пяти последних туров. Коллектив все еще удерживает восьмое место в зоне плей-офф с 26 баллами, однако следующая неудача наверняка откинет команду вниз еще на 1-2 ступеньки. В предстоящей встрече с лидером Серии B даже ничья станет для гостей хорошим результатом и принесет важный балл в турнирную таблицу.

18 ноября «Тернана» крупно проиграла «Комо» (0:3), а 11 числа команда сыграла вничью с «Зюдтироль» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрозиноне» – 1.75

Ничья – 3.6

Победит «Тернана» – 4.9

Статистика

«Фрозиноне» уступил лишь в одной встрече из десяти последних матчей

«Тернана» выиграла два поединка из десяти встреч во всех турнирах за последнее время

Три последних матча в рамках Серии B между клубами завершились вничью

«Фрозиноне» выиграл четыре из семи последних матчей у «Тернаны»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Фрозиноне», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Лидер чемпионата обязан выигрывать домашний матч у середняка чемпионата на своем поле и мы предполагаем, что команда сможет добиться победы.