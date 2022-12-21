«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест», который состоится 27 декабря 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» в Премьер-лиге на данный момент находятся на пятой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами матчей « МЮ » за последнее время. На два мяча от «вилланов» в 1/16 Кубка английской лиги «красные» ответили четырьмя голами. В прошлом туре чемпионата Англии «красные дьяволы» одержали победу над «Фулхэмом». Два поражения потерпели «красные» в товарищеских поединках. Испанский «Кадис» взял верх над « МЮ » с разницей в пару мячей.

С минимальным счётом «Бетис» выиграл у «красных дьяволов».

«Ноттингем Форест»

«Лесники» в чемпионате Англии занимают восемнадцатое место после пятнадцати матчей сезона. Предлагаем вспомнить несколько матчей с участием «Форест», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с « МЮ ». Перед матчем 17-го тура «ловкие деревья» провели четыре товарищеских встречи. Выигрывая после первого тайма, «лесники» уступили «Сток Сити». Греческая команда «Атромитос» взяла верх над «Форестом» в напряжённой борьбе. С минимальным счётом «ловкие деревья» были обыграны «Олимпиакосом».

Со счётом 2:1 «Ноттингем Форест» одержал победу над «Валенсией».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.31

Ничья – 5.40

Победит «Ноттингем Форест» – 9.00

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 1.86

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

Три поражения потерпели «красные дьяволы» в десяти матчах за последнее время

За тот же период «лесники» проиграли в четырёх играх

Шесть крайних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч».

Прогноз