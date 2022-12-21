«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест», который состоится 27 декабря 2022 года
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» в Премьер-лиге на данный момент находятся на пятой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами матчей «МЮ» за последнее время. На два мяча от «вилланов» в 1/16 Кубка английской лиги «красные» ответили четырьмя голами. В прошлом туре чемпионата Англии «красные дьяволы» одержали победу над «Фулхэмом». Два поражения потерпели «красные» в товарищеских поединках. Испанский «Кадис» взял верх над «МЮ» с разницей в пару мячей.
С минимальным счётом «Бетис» выиграл у «красных дьяволов».
«Ноттингем Форест»
«Лесники» в чемпионате Англии занимают восемнадцатое место после пятнадцати матчей сезона. Предлагаем вспомнить несколько матчей с участием «Форест», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «МЮ». Перед матчем 17-го тура «ловкие деревья» провели четыре товарищеских встречи. Выигрывая после первого тайма, «лесники» уступили «Сток Сити». Греческая команда «Атромитос» взяла верх над «Форестом» в напряжённой борьбе. С минимальным счётом «ловкие деревья» были обыграны «Олимпиакосом».
Со счётом 2:1 «Ноттингем Форест» одержал победу над «Валенсией».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.31
- Ничья – 5.40
- Победит «Ноттингем Форест» – 9.00
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 1.86
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19
Статистика
- Три поражения потерпели «красные дьяволы» в десяти матчах за последнее время
- За тот же период «лесники» проиграли в четырёх играх
- Шесть крайних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч».
Прогноз
На победу «МЮ» с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.86. Всего лишь на три очка отстают «красные дьяволы» от «шпор». В игре с «лесниками» хозяева возьмут свои три очка. Статистика очных встреч подсказывает нам, что «Манчестер Юнайтед» обыгрывает соперника обычно с большим отрывом.