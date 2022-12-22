Лучше Дзюбы, но хуже Сычевого. «Локомотив» нашёл игрока в раю для форвардов

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вчера, 11:35

Здоровяк собирается покорить Москву.

«Локомотив» не хочет в Первую лигу

«Железнодорожники» пока являются главным генератором новостей трансферной зимы в РПЛ . Выкупают Глушенкова, убеждают Пиняева. Сергей не хочет в «Локомотив», в отличие от Максима, ведь мечтает в ближайшие пять лет побегать в топ-5. Москвичи не планируют весной вылетать из РПЛ , им нужна свежая кровь в одну из самых слабых линий атаки в чемпионате – забили всего 20 мячей.

Забавно, что с таким же показателем команда как раз Пиняева и Глушенкова. Эти форварды не били рекорды, в сезоне лидируют по голам Промес и Сычевой. Владимир переходит в «Крылья Советов» — явный намек на сделку москвичей с Глушенковым, Максим играл на острие в команде, где раньше раскрылись Соболев и Сергеев, центральные нападающие «Спартака» и «Зенита». Все сплелось, а Галактионов расплетает трансферные клубки из немецких ниток.

Педринью не прижился. Бразильский крайний хавбек отправился в аренду в «Сан-Паулу». Иностранным футболистам по-прежнему разрешают покидать клубы РПЛ , когда им хочется. Тин Едвай отправился в ОАЭ . Изидор, Камано и Керк могут последовать за границу в ближайшие месяцы. И кто тогда будет играть в атаке? Ждут Жемалетдинова – Гризманна «Локомотива», но желание освежить состав в атаке понятно. Тем более, параллельно пора прощаться со многими, не только с Едваем и Педринью.

Уже решили, судя по информации из Колумбии, будущее тяжелого форварда Дибера Армандо Камбинды, наполовину тезки Марадоны. У «Локомотива» бывали не стыдные тяжелые высокие нападающие – Эдер, Кайседо и Ндойе, а рядом всегда старался протиснуться какой-нибудь Шкулетич. Голы нужны как воздух. Причем от человека, который не переходит в центр, как Изидор, не привык играть в оттяжке, как Дзюба, а часто в центре, как Дибер. В этом новичок лучше Артема, а еще он намного моложе.

Камбиндо огромный, сильный и медленный

Как боксер, весы может сломать. Возможно, колумбийца заставят согнать несколько килограммов, прежде чем выпустят на поле в РПЛ . В родном чемпионате бегал «мамин пирожок». Не спортсмены могут выглядеть, как им хочется, как позволяет лень и здоровье, но для атлета легкость важна. Её у 188-сантиметрового колумбийца нет. Зато в Колумбии жил в раю для форвардов. Дибер Камбиндо забил больше десяти мячей в лиге, где дают уйму времени на принятие решений.

Карлос Бакка – бывший форвард «Севильи» и «Милана», собрал 9 мячей, его команда не попала в большой финал. А вот «Индепендьенте Медельин», за который Дибер выступал в аренде, дошел до конца. Четвертого декабря, пока все следили за чемпионатом мира, гол Камбиндо не позволил «Депортиво Перейре» выиграть первый из двух финальных матчей сезона. В ответной игре мячей не было, добрались до серии пенальти. Дибера заменили, а его напарники промахнулись.

Камбиндо проиграл финал, но выиграл интерес из Европы. Нападающий, контракт которого в 26 лет оценивают в 900 тысяч евро, уже радовал всплесками результативности – забивал 12 мячей в одном из колумбийских турниров два года назад, теперь станет богаче, раз Галактионов одобрил именно его трансфер. «Локомотив» хочет найти своего Кассьерру, но не петербургской прошивки – с промахами и слабой командной игрой, а сочинской, с голами и классными действиями без мяча.

В Колумбии было много крутых форвардов, но одни постарели, как Фалькао и Джексон, а другие, вроде Борре, Сапаты и Муриэля, не переросли уровень добротных, но не великих команд. Колумбийцы все немножко, как Хамес Родригес – мастерства много, а реализовать его на самом высоком уровне им сложно. Тот же Барриос, будучи королем опорной зоны в РПЛ , не интересен грандам из топ-5. А Камбиндо долго не замечали.

В Игнатьева не верят, но и новички незрелые

Глушенков подходит только под конкретный футбол, поэтому его нет в «Спартаке». С Камбиндо все проще. Слишком тяжелый и медлительный, но явных слабых сторон именно при завершении у него нет. Разве что промахи, когда Дибер пытается сыграть резко в неудобной позиции. Но если дать ему время, то забьет пяткой из-под себя, боковыми ножницами, ударом в девятку. Позволите подпрыгнуть с места – отправит мяч в сетку головой, рост позволяет.

Камбиндо по понятной причине еще не в Бундеслиге, где был Кордоба из «Краснодара». Мало взрывной скорости для топ-5. Хотя если в РПЛ Дибер будет в оптимальной физической форме, то по формату это скорее Эменике, чем любой из огромных мужиков, бесславно прошедших через российские клубы. Еще важно, что вряд ли Камбиндо плохой парень. У него в редких постах на личной странице главное слово – Бог, очень религиозный парень.

Жена пять лет назад родила ему дочурку. Дибер не обласкан большой славой, простой. В профиле ссылка на его нарезку голов, а первый пост в социальной сети с посвящением бабушке. На поле это упрощенная версия Джона Кордобы, которому тоже не хватает порой меткости, оба многое пытаются компенсировать атлетизмом. Скауты более успешных клубов проигнорировали Дибера – им нужен готовый форвард более высокого класса, но «Локомотив» попробует рискнуть.

Хорошие новости – вряд ли сделка дорогая, а зарплата высокая. Понятно, что в идеальном мире Сычевой не попадает в «Крылья Советов» с эксклюзивной суммой выкупа для «Зенита», а может оказаться в «Локомотиве». Или вообще Кухта возвращается – номинально самый сильный центральный форвард клуба последних лет. Если бы у москвичей до сих пор работал Марко Николич, то могли даже с Дзюбой связаться. Подойдет любой, кто закроет пасы Миранчука, Жемалетдинова и Глушенкова. Керк, Камано и Изидор тоже пока в составе, но тут загадывать странно.

Если скауты проверили, что Дибер Камбиндо адекватный мужик, не склонный к тому, что погубило на старте карьеру Ивана Игнатьева, готов работать над собой, то это нормальный кандидат. У Галактионова в «Пари НН» забивал Тимур Сулейманов. Камбиндо старше, но и шишек набил больше, что полезно. Не худший новичок «Локомотива» последних лет, но смущает медлительность. В чемпионате Колумбии защищаются не так плотно, как в РПЛ . Никто не знает, насколько быстро Дибер адаптируется.