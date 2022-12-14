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«Зенит» объявил о полноценном трансфере защитника Нуралы Алипа

вчера, 17:21

Петербургский «Зенит» объявил, что договорился с «Кайратом» о полноценном переходе защитника Нуралы Алипа.

Сообщается, что контракт с игроком подписан на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Напомним, что Алип провёл в составе лидера Российской Премьер-Лиги уже 20 игр, в которых отдал одну голевую передачу. Вместе с «Зенитом» защитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок.

Алип также сыграл 22 матча за национальную сборную Казахстана.

«Зенит» объявил о полноценном трансфере защитника Нуралы Алипа

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:33
Не думаю, что стоит осуждать данный трансфер, да, парень бывает немного косячит, но можно простить тем, что это его первый сезон, идет адаптация, к тому же молодой.
Если продлили контракт, значит видят в нем потенциал и берут на перспективу. Не зря он был одним из лучших игроков на зимних сборах.
Последний яркий пример экспертности комментов - Хвича!
Как его только не хейтили и комментаторы, мол бегунок, а сейчас этот самый бегунок разрывает серию А. Так что, не надо строго судить!
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:17
Достойный наследник Исламхана, легенды "Зенита"!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:04
Добро пожаловать фк ЗЕНИТ!!!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ Мишка Бигдан (раскрыть)
вчера в 17:49
Наверное чтобы продать. С паршивой овцы хоть клок шерсти. Гыгыгы
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 17:37
зачем он нужен?
makkie
makkie
вчера в 17:22
Усиление лавки )))
Сами же плевались от косяков казаха, а теперь выкупают его трансфер.
Гость
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