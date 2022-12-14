«Зенит» объявил о полноценном трансфере защитника Нуралы Алипа

Петербургский «Зенит» объявил, что договорился с «Кайратом» о полноценном переходе защитника Нуралы Алипа.
Сообщается, что контракт с игроком подписан на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.
Напомним, что Алип провёл в составе лидера Российской Премьер-Лиги уже 20 игр, в которых отдал одну голевую передачу. Вместе с «Зенитом» защитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок.
Алип также сыграл 22 матча за национальную сборную Казахстана.
Если продлили контракт, значит видят в нем потенциал и берут на перспективу. Не зря он был одним из лучших игроков на зимних сборах.
Последний яркий пример экспертности комментов - Хвича!
Как его только не хейтили и комментаторы, мол бегунок, а сейчас этот самый бегунок разрывает серию А. Так что, не надо строго судить!
Если продлили контракт, значит видят в нем потенциал и берут на перспективу. Не зря он был одним из лучших игроков на зимних сборах.
Последний яркий пример экспертности комментов - Хвича!
Как его только не хейтили и комментаторы, мол бегунок, а сейчас этот самый бегунок разрывает серию А. Так что, не надо строго судить!