«Зенит» объявил о полноценном трансфере защитника Нуралы Алипа

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вчера, 17:21

Петербургский «Зенит» объявил, что договорился с «Кайратом» о полноценном переходе защитника .

Сообщается, что контракт с игроком подписан на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Напомним, что Алип провёл в составе лидера Российской Премьер-Лиги уже 20 игр, в которых отдал одну голевую передачу. Вместе с «Зенитом» защитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок.

Алип также сыграл 22 матча за национальную сборную Казахстана.