У «Крыльев» противоречивая зима. Подписали игрока-открытие РПЛ, могут потерять второго Аршавина

1671731020

вчера, 20:43

И продолжают ориентироваться на молодых.

Самарский клуб – довольно интересный проект с молодыми игроками и тренером, отлично подходящим для их развития. По итогам первой части чемпионата «Крылья» несильно отстают от прошлогоднего графика – набрали 20 очков по итогам 17 туров (в сезоне 2021/22 на этом отрезке было 24).

Но это не отменяет необходимости активной работы на трансферном рынке. Нужно и свою талантливую молодежь удержать, и усиление найти.

Хотят сохранить лидеров

Главные риски были связаны с именами трех игроков: Максима Глушенкова, Романа Ежова и Сергея Пиняева. Все они составляют костяк самарского коллектива. На этих футболистов незадолго до открытия трансферного окна обратил внимание «Локомотив». Сообщалось, что запрос на трансфер уже был отправлен, но «Крылья» его отклонили. В контракте каждого, судя по инсайдам, прописана фиксированная сумма отступных – в общей сложности она превышает 10 миллионов евро.

Главный тренер Игорь Осинькин отмечает:

То, что мы не хотим отпускать их — ни руководство клуба, ни губернатор, — факт. Но есть контрактные обязательства, где прописана сумма выкупа. Если «Локомотив» активирует эту опцию, то мы не сможем ничего сделать.

Позднее появились инсайды, что «железнодорожники» решили ограничиться трансферами Глушенкова и Пиняева. На отступные могут потратить около 10 миллионов евро, при этом Сергею предлагают зарплату 5 миллионов рублей в месяц. «Крылья» решили ответить предложением контракта на 4 миллиона и выступили с заявлением:

Действительно, футбольный клуб «Крылья Советов» получал запрос от «Локомотива» относительно возможности трансфера Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. «Крылья Советов» заинтересованы в сохранении обоих футболистов, поэтому данный запрос был нашим клубом отклонён.

Также появляется информация, что и сам 18-летний вингер не горит желанием переходить в «Локомотив», сомневаясь в правильности такого шага.

Параллельно развивается ситуация с Александром Коваленко – его уже подписал «Сочи», но хавбек остается в «Крыльях» на правах аренды. Сейчас у южан сменился тренер – теперь команду возглавляет Курбан Бердыев. И есть слухи, что специалист хочет видеть Александра до истечения арендного соглашения, а именно – зимой. Сообщается, что переговоры по переходу полузащитника с сочинцами уже ведет «Динамо». Сами «Крылья» не хотят отпускать молодого футболиста до окончания аренды, тем более бесплатно и пытаются его сохранить.

Совершают сделки на перспективу и продлевают контракты

Правый защитник Гленн Бейл быстро адаптировался к реалиям российского чемпионата, перейдя из голландского «Эммена». Это довольно опытный футболист, который добавляет самарцам жесткости в прессинге и отлично действует в отборе и перехвате.

Игрока с такими качествами молодым «Крыльям» сохранить было действительно важно – с ним есть глубина скамейки на флангах обороны (образуется высококлассная конкуренция с Горшковым и Костансой). Уже в декабре стороны пришли к согласию по условиям нового контракта, он рассчитан до 2025 года. Спортивный директор команды Сергей Корниленко так описал причины продления соглашения:

Гленн Бейл сегодня по праву считается одним из лидеров нашей команды. Своей самоотверженностью, самоотдачей и яркой игрой он влюбил в себя болельщиков. Гленн быстро адаптировался в «Крыльях» и стал неотъемлемой частью команды. Гленн привлекает внимание не только российских, но и зарубежных клубов.

Боссы «Крыльев» также продолжают ориентироваться на молодую часть футболистов на рынке. Самарцы хотят выкупить у «Локо» полузащитника Сергея Бабкина, который сейчас играет за «Крылья» на правах аренды. «Красно-зеленые» готовы на сделку, если за 20-летнего хавбека получат Артема Соколова.

Обоих Осинькин пока только подпускает к основному составу, так что эффект от трансфера проявится только в перспективе.

Вместе с тем клуб ищет футболиста, который в будущем закроет позицию форварда. Один из кандидатов – 18-летний белорус Артем Шуманский из « БАТЭ ».

Подписали главное открытие этого сезона РПЛ

Но вопрос с основным форвардом на случай ухода Глушенкова уже решен – из «Оренбурга» перейдет Владимир Сычевой, который выдал прорывную осень в Российской Премьер-Лиге. Сейчас он идет на первом месте в списке бомбардиров чемпионата вместе с Квинси Промесом из «Спартака» — оба забили по 14 мячей, но 26-летний россиянин провел на один матч меньше.

На первый взгляд выбор новой команды достаточно странный – «Крылья» в нынешнем сезоне Премьер-Лиги идут менее уверенно, чем «Оренбург». К тому же интерес к игроку, судя по инсайдам, проявляла «Црвена Звезда». Опасений по поводу трансфера добавляет еще одна деталь – сообщается, что в контракте Владимира с «Крыльями» фиксированная сумма отступных на случай трансфера прописана только для «Зенита».