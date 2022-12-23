«Спартак» готовится к чемпионству, «Краснодар» компенсирует потери. Самые активные клубы РПЛ на рынке

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вчера, 15:07

Ищут усиление в Европе и среди перспективных россиян.

Пока продолжается отстранение от еврокубков, пошуметь российским клубам на рынке игроков вряд ли удастся. Но на уровне РПЛ даже подписание игрока условного «Айнтрахта» — трансферная бомба. Рассказываем о клубах, которые будут наиболее активны в январе.

«Спартак»

Новый спортивный директор «красно-белых» Пол Эшуорт хочет усилить команду – москвичи идут на втором месте, у коллектива налажено взаимопонимание с тренером, поэтому «Спартак» наверняка захочет попытать счастья в погоне за «Зенитом». Для этого необходимо найти игроков на дефицитные позиции. По слухам, руководство поставило перед Полом задачу подписать футболистов на 3 позиции. Судя по инсайдам, приоритет отдается центральным и крайним полузащитникам и опорникам.

Главной целью англичанин видит полузащитника «Хетафе» Неманью Максимовича. Однако трансфер серба пытается заблокировать главный тренер Гильермо Абаскаль. Проблема тут в том, что футболист не отвечает концепции менеджера. Неманья выступает в клубе, который специализируется на контратаках, грубой и завязанной на физике игре. Максимович хорош в работе без мяча, но в его продвижении его функционал крайне ограничен – отдать ближнему, тот решит, что делать дальше. Это ролевик, которого портал Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро. Но с опорниками у «Спартака» и правда беда.

В центр обороны на подписание есть три кандидата: Стиан Грегерсен, Пауло Диас и Хоаким Энрике. Грегерсен проводит второй сезон в «Бордо», «красно-белые» контактировали с его агентами. Диас, судя по инсайдам, получит предложение о переходе в ближайшие дни. Центрбек имеет опыт выступлений за сборную Чили, а по данным Transfermarkt, его стоимость составляет 5,5 миллионов евро. За Хоакима «Спартак», по сообщениям, готов заплатить 4 миллиона.

На левый фланг обороны рассматривались бразилец Рожерио из «Сассуоло» и Габриэль Суасо. Первый моложе и имеет опыт выступлений в Европе, но итальянский коллектив ответил на предложение москвичей отказом. Второй пока играет в чемпионате Чили. Зато его контракт истекает в конце декабря – и «Спартак» может взять Суасо на правах свободного агента.

«Краснодар»

«Быкам» не удалось уговорить Марцела Личку возглавить клуб. Пока наставником остается Сторожук, но южане продолжают поиск главного тренера. Александр, подводя итоги первой части чемпионата, отметил, что стоило быть настойчивее в вопросе усиления – у «Краснодара» после оттока легионеров сильно омолодился состав, а зимой хочет уйти Кордоба, Вандерсон уже перешел в «Интернасьонал» на постоянной основе.

«Краснодар» хочет залатать дыры опытными легионерами и ведет переговоры с двумя форвардами и хавбеком. Нападающий Рафаэль Борре защищает цвета «Айнтрахта», но после ударного дебютного сезона (8 голов и 4 ассиста в 31 матче Бундеслиги) в текущем чемпионате забил только раз. Южане направили клубу из Франкфурта предложение о трансфере.

Параллельно «быки» следят за молодыми Алейшо Велисом и Леандро Андраде. Первый также выступает на позиции нападающего – ему 19 лет, аргентинец проводит второй сезон на взрослом уровне, а уже, по оценке Transfermarkt, стоит 4 миллиона евро. Российский коллектив, по информации СМИ , предложил 2,5. Андраде должен обойтись в разы дешевле – минус в том, что португалец выступал разве что в Болгарии и Азербайджане.

Большой плюс, что в клуб после аренды вернется центральный защитник Хуниор Алонсо – 29-летний парагваец подписал контракт с «Краснодаром» еще в тот момент, когда РПЛ не лишилась еврокубков, играл за «Сельту» и «Лилль». Агент утверждает, что футболист вернется в расположение южан к началу первого зимнего сбора.

«Локомотив»

Цели «железнодорожников» лежат на поверхности – необходимо выйти из зоны стыков. При этом у клуба самый молодой состав в лиге, а новое руководство хочет продолжить следовать этой линии. Вдобавок с открытием стартового окна в «Аль-Айн» на правах аренды уйдет 27-летний Тин Едвай (об этом уже сообщил «Локомотив»). Также есть вероятность, что придется расстаться с Франсуа Камано и Вильсоном Изидором.

На данный момент «красно-зеленые» сконцентрированы на подписании Максима Глушенкова и Сергея Пиняева из «Крыльев Советов». Изначально помимо них москвичи проявляли интерес к Роману Ежову, но, по всей видимости, от кандидатуры полузащитника отказались. Самарцы уже подтвердили, что получали запрос от столичного клуба на предмет трансфера Пиняева и Глушенкова. Появлялись инсайды, что за них «железнодорожникам» потребуется выплатить компенсацию в размере 10 миллионов евро. Также сообщалось, что Сергей хочет остаться в «Крыльях» и препятствует сделке.

Помимо них «Локо» близок к подписанию левого защитника Ильи Самошникова, который еще летом не смог перейти в «Динамо» и продолжает играть за «Рубин» в Первой лиге. На правый фланг обороны есть вариант вернуть Александра Сильянова – он сейчас в аренде в «Ростове» и регулярно появляется в стартовом составе.

Москвичи также работают на перспективу и намерены договориться с «Крыльями» о трансфере 19-летнего полузащитника Артема Соколова – за него готовы отпустить Сергея Бабкина, выступающего в аренде за самарцев.