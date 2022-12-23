Агент Заболотного рассказал, что у футболиста был ряд предложений

Футбольный агент Антон Синьков рассказал, что ряд команд РПЛ проявляет интерес к вратарю «Сочи» :

Осеннюю часть сезона Николай заканчивал как основной вратарь «Сочи», судя по цифрам, неплохо себя проявил. Но Курбан Бердыев сказал, что сам будет смотреть всех ребят. С учетом того, что в клубе есть Джанаев, остаться основным голкипером будет непросто. Контракт Заболотного действует до конца сезона. Был ряд предложений от команд второй восьмерки, но пока их не рассматривали. Понимание будет где-то в начале февраля.