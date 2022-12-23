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Агент Заболотного рассказал, что у футболиста был ряд предложений

сегодня, 15:02

Футбольный агент Антон Синьков рассказал, что ряд команд РПЛ проявляет интерес к вратарю «Сочи» Николаю Заболотному:

Осеннюю часть сезона Николай заканчивал как основной вратарь «Сочи», судя по цифрам, неплохо себя проявил. Но Курбан Бердыев сказал, что сам будет смотреть всех ребят. С учетом того, что в клубе есть Джанаев, остаться основным голкипером будет непросто. Контракт Заболотного действует до конца сезона. Был ряд предложений от команд второй восьмерки, но пока их не рассматривали. Понимание будет где-то в начале февраля.

32-летний вратарь выступает за «Сочи» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб четыре матча и пропустил три мяча.

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Все комментарии
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 16:16
Ааа!Я думал сова.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:04
Кроме интереса больше ничего нет.
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