«Шеффилд Юнайтед» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Ковентри Сити», который состоится 26 декабря 2022 года

«Шеффилд Юнайтед»

В турнирной таблице Чемпион Лиги «клинки» занимают вторую строчку. Ознакомимся с крайними матчами «Шеффилд Юнайтед», чтобы оценить шансы команды на успех с «Ковентри». С минимальным счётом «клинки» уступили «Ротерхэму». На выезде «Шеффилд» обыграл команду «Кардифф» в 21-ом туре чемпионата. Над «Хаддерсфилдом» футбольный клуб из Шеффилда одержал победу в позапрошлом туре.

19 декабря «клинки» на выезде со счётом 2:1 обыграли «Уиган».

«Ковентри Сити»

«Ковентри» в Чемпионшипе находится на восьмой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть результаты нескольких футбольных матчей «небесно-голубых» за последнее время. В 21-ом туре «Ковентри Сити» взял верх над командой КПР . С минимальным счётом «небесно-голубые» потерпели поражение от «Рединга». Ничейным исходом завершилась встреча с командой «Суонси» (3:3).

Со счётом 1:0 «Ковентри» одержал победу над футбольным клубом «Вест Бромвич».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 1.70

Ничья – 3.80

Победит «Ковентри Сити» – 4.90

Победит «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5 – 2.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

Из пяти крайних матчей в четырёх «Шеффилд» обыграл своих оппонентов

За аналогичный период «небесно-голубые» выиграли своих соперников в трёх поединках

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

«Клинки» находятся в неплохой форме и вполне могут взять реванш за прошлые поражения от «Ковентри». Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на победу «Шеффилда».