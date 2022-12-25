«Шеффилд Юнайтед» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Ковентри Сити», который состоится 26 декабря 2022 года
«Шеффилд Юнайтед»
В турнирной таблице Чемпион Лиги «клинки» занимают вторую строчку. Ознакомимся с крайними матчами «Шеффилд Юнайтед», чтобы оценить шансы команды на успех с «Ковентри». С минимальным счётом «клинки» уступили «Ротерхэму». На выезде «Шеффилд» обыграл команду «Кардифф» в 21-ом туре чемпионата. Над «Хаддерсфилдом» футбольный клуб из Шеффилда одержал победу в позапрошлом туре.
19 декабря «клинки» на выезде со счётом 2:1 обыграли «Уиган».
«Ковентри Сити»
«Ковентри» в Чемпионшипе находится на восьмой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть результаты нескольких футбольных матчей «небесно-голубых» за последнее время. В 21-ом туре «Ковентри Сити» взял верх над командой КПР. С минимальным счётом «небесно-голубые» потерпели поражение от «Рединга». Ничейным исходом завершилась встреча с командой «Суонси» (3:3).
Со счётом 1:0 «Ковентри» одержал победу над футбольным клубом «Вест Бромвич».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шеффилд Юнайтед» – 1.70
- Ничья – 3.80
- Победит «Ковентри Сити» – 4.90
- Победит «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5 – 2.75
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83
Статистика
- Из пяти крайних матчей в четырёх «Шеффилд» обыграл своих оппонентов
- За аналогичный период «небесно-голубые» выиграли своих соперников в трёх поединках
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти последних.
Прогноз
«Клинки» находятся в неплохой форме и вполне могут взять реванш за прошлые поражения от «Ковентри». Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на победу «Шеффилда».