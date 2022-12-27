«Атлетико» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетико» – «Эльче», который состоится 29 декабря 2022 года
«Атлетико»
Мадридская команда на данный момент входит в пятёрку лучших команд Испании. Предлагаем рассмотреть несколько последних матчей с участием «красно-белых». С минимальным счётом «индейцы» уступили в гостях «Мальорке». В 1/64 Кубка Испании «матрасники» обыграли команду «Альмасан». Пропустив первыми, «Атлетико» одержал победу над «Понферрадиной» в товарищеском матче.
В матче следующего тура Кубка Испании мадридская команда взяла верх над футбольным клубом «Арентейро» со счётом 3:1.
«Эльче»
«Эльче» в Ла Лиге занимает последнее место. Команда на данном этапе пока не выиграла ни в одном поединке чемпионата. Ознакомимся с результатами крайних матчей «зелёно-полосатых». В декабре «Эльче» провёл три товарищеских матча. Над «Вест Бромвичем» с минимальным счётом «бело-зелёные» одержали победу. Открыв счёт первым, «Эльче» уступил английской команде «Лидс». С разницей в один гол «зелёно-полосатые» проиграли бельгийскому «Генку».
В 1/32 Кубка Испании «Эльче» со счётом 3:0 взял верх над клубом «Гвадалахара».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 1.26
- Ничья – 5.80
- Победит «Эльче» – 12.00
- Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 1.78
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08
Статистика
- «Матрасники» из пяти крайних матчей в одном потерпели поражение
- За аналогичный период «бело-зелёные» проиграли в двух поединках
- Четыре очные встречи из пяти за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
Мадридская команда достаточно длительное время обыгрывает «Эльче» в личных встречах. Предстоящий матч не станет исключением. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.78 на победу «Атлетико» с форой -1.5.