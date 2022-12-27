«Атлетико» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Атлетико» – «Эльче», который состоится 29 декабря 2022 года

«Атлетико»

Мадридская команда на данный момент входит в пятёрку лучших команд Испании. Предлагаем рассмотреть несколько последних матчей с участием «красно-белых». С минимальным счётом «индейцы» уступили в гостях «Мальорке». В 1/64 Кубка Испании «матрасники» обыграли команду «Альмасан». Пропустив первыми, «Атлетико» одержал победу над «Понферрадиной» в товарищеском матче.

В матче следующего тура Кубка Испании мадридская команда взяла верх над футбольным клубом «Арентейро» со счётом 3:1.

«Эльче»

«Эльче» в Ла Лиге занимает последнее место. Команда на данном этапе пока не выиграла ни в одном поединке чемпионата. Ознакомимся с результатами крайних матчей «зелёно-полосатых». В декабре «Эльче» провёл три товарищеских матча. Над «Вест Бромвичем» с минимальным счётом «бело-зелёные» одержали победу. Открыв счёт первым, «Эльче» уступил английской команде «Лидс». С разницей в один гол «зелёно-полосатые» проиграли бельгийскому «Генку».

В 1/32 Кубка Испании «Эльче» со счётом 3:0 взял верх над клубом «Гвадалахара».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.26

Ничья – 5.80

Победит «Эльче» – 12.00

Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 1.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

«Матрасники» из пяти крайних матчей в одном потерпели поражение

За аналогичный период «бело-зелёные» проиграли в двух поединках

Четыре очные встречи из пяти за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Мадридская команда достаточно длительное время обыгрывает «Эльче» в личных встречах. Предстоящий матч не станет исключением. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.78 на победу «Атлетико» с форой -1.5.