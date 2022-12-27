«Осер» — «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» — «Монако», который состоится 28 декабря 2022 года

«Осер»

«Осер» смог одержать только одну победу в пяти последних турах Лиги 1 и не может похвастаться своими результатами в турнирной таблице. Команда занимает 17 место с 13 баллами и нуждается в перезагрузке, которая поможет набирать больше очков и находиться в относительно безопасности от зоны вылета. В игре с «Монако» очень важно забить первыми и тогда проблемы гостям будут обеспечены.

21 декабря «Осер» обыграл в товарищеском матче «Хайдук» (1:0), а 17 числа разошелся миром с «Анже» (2:2).

«Монако»

«Монако» выступает в этом сезоне очень неоднозначно и некоторые неудачи не позволяют выбиться в группу лидеров Лиги 1. На данный момент коллектив идет шестым с 27 баллами и отстает от лидера ПСЖ уже на целых 14 пунктов. В предстоящей встрече для команды очень важно победить и продолжать показывать уверенный футбол, который помог бы войти в первую тройку по итогам сезона.

21 декабря «Монако» обыграл в товарищеском матче «Лидс» (4:2), а 17 числа разошелся миром с «Фиорентиной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осер» – 4.4

Ничья – 3.95

Победит «Монако» – 1.75

Статистика

«Осер» одержал лишь три победы в десяти последних поединках

«Монако» забивает уже в 11 матчах подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Монако» выиграл у «Осера» пять поединков из десяти последних при трех поражениях

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Для гостей данный поединок очень важен с психологической точки зрения в плане дальнейшей борьбы за медали. Прогнозируем их победу в 1-2 мяча в этот футбольный вечер.