«Вильярреал» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Вильярреал» – «Валенсия», который состоится 31 декабря 2022 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» из Вильярреаля находится на девятой строчке турнирной таблицы Примеры. Вспомним успехи команды за последнее время. Из четырёх товарищеских матчей «Вильярреал» уступил только в одном поединке. «Фенербахче» взял верх над «жёлтыми» с разницей в один мяч. В напряжённой борьбе «Вильярреал» выиграл у «Галатасарая». С минимальным счётом «жёлтая подлодка» одержала победу с минимальным счётом над «вилланами». Итальянскую команду «Наполи» футбольный клуб из Вильярреаля одолел, забив на один гол больше оппонента.

После дополнительного времени в 1/32 Кубка Испании «жёлтые» обыграли команду «Гихуэло».

«Валенсия»

«Летучие мыши» на данный момент занимают десятое место, уступая «жёлтой подлодке» пару очков. В 14-ом туре испанской Примеры «оранжевые» всухую обыграли «Бетис», заставив их вратаря три раза доставать мяч из сетки своих ворот. Перед матчем с «Вильярреалом» команда из Валенсии провела три товарищеских поединка. «Летучие мыши» на два гола от «Клермона» ответили четырьмя забитыми мячами. «Лесникам» из английской Премьер-лиги «оранжевые» с разницей в один гол уступили.

Со счётом 1:3 «Валенсия» проиграла нидерландскому «Алкмару».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.96

Ничья – 3.45

Победит «Валенсия» – 3.95

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 3.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились три очные встречи из пяти последних

«Вильярреал» в пяти крайних матчах выиграл у своих соперников

«Валенсия» за тот же период обыграла своих оппонентов в двух играх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.96 на победу «Вильярреала». «Летучие мыши» в гостях не выигрывают у «жёлтой подлодки» достаточно длительное время.