Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Карагюмрюк» — «Трабзонспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:28
«Карагюмрюк» — «Трабзонспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Турции «Карагюмрюк» — «Трабзонспор», который состоится 28 декабря 2022 года

«Карамгюрюк»

Команда очень редко побеждает в чемпионате Турции и имеет большие проблемы с результатами. Неудивительно, что «Карамгюрюк» пребывает в зоне вылета, а именно на 17 месте с 13 набранными баллами. В предстоящей игре против стабильного «Трабзонспора» сложно представить, что может помочь хозяевам побороться за очки. Тем не менее, в футболе случается разное и данный поединок будет определенно интересным.

25 декабря «Карамгюрюк» проиграл на выезде «Аданадемирспор» (1:2), а 21 числа в кубке Турции уверенно одолели «Ушакспор» (3:0).

«Трабзонспор»

Чемпион Турции показывал не лучший футбол осенью, но последние поединки дают повод для оптимизма болельщикам. Сейчас «Трабзонспор» занимает пятое место с 26 очками и отстает от лидера на шесть пунктов, при этом имея игру в запасе. В игре с одним из аутсайдеров турецкой Суперлиги от гостей будут ждать только победного результата, который еще больше приблизит их к вершине турнирной таблицы.

24 декабря «Трабзонспор» обыграл на своем поле лидера «Фенербахче» (2:0), а 21 числа в кубке Турции оказался сильнее «Самсунспора» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Карамгюрюк» – 3.9
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Трабзонспор» – 1.87

Статистика

  • «Карамгюрюк» уступил лишь в трех поединках из последних десяти матчей
  • «Трабзонспор» не уходит с поля без забитого мяча на протяжении 12 последних матчей
  • «Карамгюрюк» проиграл четыре из пяти последних матчей «Трабзонспору»
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Трабзонспора», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Команды находятся в разных физических кондициях и частях турнирной таблицы, поэтому гости с большой вероятностью одержат важную победу.

Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 11:03
Думаю, что гости должны в этом матче зацепить очки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 