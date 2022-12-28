«Карагюмрюк» — «Трабзонспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Турции «Карагюмрюк» — «Трабзонспор», который состоится 28 декабря 2022 года

«Карамгюрюк»

Команда очень редко побеждает в чемпионате Турции и имеет большие проблемы с результатами. Неудивительно, что «Карамгюрюк» пребывает в зоне вылета, а именно на 17 месте с 13 набранными баллами. В предстоящей игре против стабильного «Трабзонспора» сложно представить, что может помочь хозяевам побороться за очки. Тем не менее, в футболе случается разное и данный поединок будет определенно интересным.

25 декабря «Карамгюрюк» проиграл на выезде «Аданадемирспор» (1:2), а 21 числа в кубке Турции уверенно одолели «Ушакспор» (3:0).

«Трабзонспор»

Чемпион Турции показывал не лучший футбол осенью, но последние поединки дают повод для оптимизма болельщикам. Сейчас «Трабзонспор» занимает пятое место с 26 очками и отстает от лидера на шесть пунктов, при этом имея игру в запасе. В игре с одним из аутсайдеров турецкой Суперлиги от гостей будут ждать только победного результата, который еще больше приблизит их к вершине турнирной таблицы.

24 декабря «Трабзонспор» обыграл на своем поле лидера «Фенербахче» (2:0), а 21 числа в кубке Турции оказался сильнее «Самсунспора» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карамгюрюк» – 3.9

Ничья – 3.8

Победит «Трабзонспор» – 1.87

Статистика

«Карамгюрюк» уступил лишь в трех поединках из последних десяти матчей

«Трабзонспор» не уходит с поля без забитого мяча на протяжении 12 последних матчей

«Карамгюрюк» проиграл четыре из пяти последних матчей «Трабзонспору»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Трабзонспора», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Команды находятся в разных физических кондициях и частях турнирной таблицы, поэтому гости с большой вероятностью одержат важную победу.