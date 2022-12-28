«Карагюмрюк» — «Трабзонспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Турции «Карагюмрюк» — «Трабзонспор», который состоится 28 декабря 2022 года
«Карамгюрюк»
Команда очень редко побеждает в чемпионате Турции и имеет большие проблемы с результатами. Неудивительно, что «Карамгюрюк» пребывает в зоне вылета, а именно на 17 месте с 13 набранными баллами. В предстоящей игре против стабильного «Трабзонспора» сложно представить, что может помочь хозяевам побороться за очки. Тем не менее, в футболе случается разное и данный поединок будет определенно интересным.
25 декабря «Карамгюрюк» проиграл на выезде «Аданадемирспор» (1:2), а 21 числа в кубке Турции уверенно одолели «Ушакспор» (3:0).
«Трабзонспор»
Чемпион Турции показывал не лучший футбол осенью, но последние поединки дают повод для оптимизма болельщикам. Сейчас «Трабзонспор» занимает пятое место с 26 очками и отстает от лидера на шесть пунктов, при этом имея игру в запасе. В игре с одним из аутсайдеров турецкой Суперлиги от гостей будут ждать только победного результата, который еще больше приблизит их к вершине турнирной таблицы.
24 декабря «Трабзонспор» обыграл на своем поле лидера «Фенербахче» (2:0), а 21 числа в кубке Турции оказался сильнее «Самсунспора» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Карамгюрюк» – 3.9
- Ничья – 3.8
- Победит «Трабзонспор» – 1.87
Статистика
- «Карамгюрюк» уступил лишь в трех поединках из последних десяти матчей
- «Трабзонспор» не уходит с поля без забитого мяча на протяжении 12 последних матчей
- «Карамгюрюк» проиграл четыре из пяти последних матчей «Трабзонспору»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Трабзонспора», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. Команды находятся в разных физических кондициях и частях турнирной таблицы, поэтому гости с большой вероятностью одержат важную победу.