«Порту» — «Арока»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Арока», который состоится 29 декабря 2022 года

«Порту»

«Порту» проводит хороший сезон, однако уже сильно отстает от лидера, который практически не теряет очков. «Бело-синие» имеют в своем активе 29 баллов, что на восемь пунктов меньше, чем у Бенфики, что не оставляет шансов коллективу, который вынужден каждый матч играть на победу. В поединке с середняком чемпионата от многократного чемпиона страны ждут исключительно победы с надеждой на осечку прямого конкурента.

21 декабря «Порту» обыграл в кубке Португалии «Жил Висенте» (2:0), а 16 числа разгромил «Визелу» (4:0).

«Арока»

«Арока» играет с переменным успехом в чемпионате и на данный момент занимает 10 место, набрав 19 баллов. Коллектив идет в относительной безопасности от зоны вылета, а от еврокубковых мест его отделяют всего четыре балла. Предстоящая встреча с грандом будет очень сложная и даже ничья станет очень хорошим результатом для команды в этот футбольный вечер.

22 декабря «Арока» обыграла «Морейренси» (2:1), а 16 числа с тем же счетом одолела «Санта-Клару» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 1.14

Ничья – 7.9

Победит «Арока» – 21

Статистика

«Порту» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Арока» не знает поражений на выезде уже 10 поединков подряд

«Порту» выиграл четыре последних матча у «Ароки»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Порту» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. На своем поле «Порту» может добиться уверенной победы и заранее решить исход поединка в свою пользу.