«Порту» — «Арока»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Арока», который состоится 29 декабря 2022 года
«Порту»
«Порту» проводит хороший сезон, однако уже сильно отстает от лидера, который практически не теряет очков. «Бело-синие» имеют в своем активе 29 баллов, что на восемь пунктов меньше, чем у Бенфики, что не оставляет шансов коллективу, который вынужден каждый матч играть на победу. В поединке с середняком чемпионата от многократного чемпиона страны ждут исключительно победы с надеждой на осечку прямого конкурента.
21 декабря «Порту» обыграл в кубке Португалии «Жил Висенте» (2:0), а 16 числа разгромил «Визелу» (4:0).
«Арока»
«Арока» играет с переменным успехом в чемпионате и на данный момент занимает 10 место, набрав 19 баллов. Коллектив идет в относительной безопасности от зоны вылета, а от еврокубковых мест его отделяют всего четыре балла. Предстоящая встреча с грандом будет очень сложная и даже ничья станет очень хорошим результатом для команды в этот футбольный вечер.
22 декабря «Арока» обыграла «Морейренси» (2:1), а 16 числа с тем же счетом одолела «Санта-Клару» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Порту» – 1.14
- Ничья – 7.9
- Победит «Арока» – 21
Статистика
- «Порту» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
- «Арока» не знает поражений на выезде уже 10 поединков подряд
- «Порту» выиграл четыре последних матча у «Ароки»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Порту» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. На своем поле «Порту» может добиться уверенной победы и заранее решить исход поединка в свою пользу.