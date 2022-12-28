«Лорьян» — «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Монпелье», который состоится 29 декабря 2022 года

«Лорьян»

Еще полтора месяца назад «Лорьян» уверенно шел в тройке лидеров, но потом команду настигла полоса без побед в Лиге 1, которая еще продолжается. Сейчас коллектив идет на пятом месте с 28 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы не покинуть зону еврокубков, команде требуется прервать неприятную серию в матче с «Монпелье», который будет цепляться за каждый мяч.

21 декабря «Лорьян» выиграл товарищеский матч у «Нанта» (2:1), а 16 числа уступил на выезде «Генгаму» (1:2).

«Монпелье»

«Монпелье» давно не выигрывает в чемпионате Франции и уже становится очень близок к зоне вылета. Сейчас клуб идет на 14 месте с 14 баллами и опережает «красную зону» всего на один пункт. Таким образом коллектив обязан бороться в каждом матче, чтобы обезопасить себя от неприятной возможности понизиться в классе. Матч между командами обещает быть интересным и привлекает внимание большого количества болельщиков.

20 декабря «Монпелье» выиграл товарищеский матч у «Тулузы» (2:1), а 16 числа разгромил «Родез» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 2

Ничья – 3.65

Победит «Монпелье» – 3

Статистика

«Лорьян» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Монпелье» завершились исходом «обе забьют»

«Лорьян» уступил в четырех из пяти последних встречах с «Монпелье»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монпелье», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. «Лорьян» находится не в лучшем расположении духа и имеет очень плохую статистику с «Монпелье». Прогнозируем минимальную победу гостей в этой встрече.