Осимхен сильнее и перспективнее Рэшфорда и Роналду. МЮ срочно нужен крутой форвард

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вчера, 18:56

В планах тен Хага – большой трансфер.

Нигериец из «Наполи» готов к переезду в АПЛ

Сначала Осимхен поможет «Наполи», где в него поверили и первыми заплатили большие деньги за контракт. Помним новый зарок Де Лаурентиса – обещал отпускать игроков вовремя, а не как обычно. Отсюда свежие слухи о переходах Зелиньского, Кварацхелии и Осимхена в другие большие клубы. Но какой смысл спешить и отправлять игроков оптимальной основы в другие команды зимой? Если Спаллетти исполнит мечту Неаполя, то стоимость игроков лишь вырастет.

Впрочем, видна разница между Хвичей, которого сами покупатели хотят проверить на дистанции в Серии А, и человеком, снявшим маски с защитников больших лиг – нигерийским Виктором. У двадцатитрехлетнего форварда прекрасная скорость, если учитывать габариты. Кажется выше, чем является – 185 сантиметров, но с координацией проблем нет. Бывают моменты, когда одно решение игрока заставляет подумать: «А этот парень может вырасти в супервезду».

В случае с Осимхеном таким эпизодом стал прием сложнейшего мяча на дальней штанге, когда тот технично укротил мяч левой ногой на уровне головы и забил. Все это было сделано с легкостью и наглостью молодого Ибрагимовича. Осимхен, переживший непростую адаптацию в «Наполи» и Серии А, которому Спаллетти подвез двух приличных напарников-конкурентов – Симеоне и Распадори, играет разнообразнее, чем универсальный, но аритмичный Рэшфорд.

Нигериец как центральный форвард сильнее. А когда говорим, что Виктор лучше, чем Роналду, то речь о текущем состоянии, конечно же. Криштиану – великий, но Спаллетти никогда бы не променял Осимхена на португальца. У нигерийца 9 голов в Серии А, лучший показатель начала сезона, и еще 2 ассиста. В ЛЧ запомнился тен Хагу тем, как перехватил мяч у Блинда, забив в ворота «Аякса». Эрик точно смотрел матчи бывшей команды, отметил движение и решения Виктора.

Форвард быстро думает, его сложно сбить с ног. Готов к поддержке генерального плана голландца в атаке, который хорошо был виден против «Ноттингем Форест» — перегруз левого фланга с изоляцией соперника на правом краю. Каземиро и Эриксен помогли, контролируя мяч и выдавая умные передачи, а Рэшфорд вышел слева, забил и сделал ассист. Вот только…

Рэшфорд – форвард для легких успешных игр

В сезоне, когда Роналду оказался на скамейке, а Марсьяль получил три разные травмы – подколенного сухожилия, воспаление ахилла и повреждение спины, пропустив в общей сложности более двух месяцев и 15 матчей, Рэшфорд собрал до вчерашнего дня всего три результативных действия в АПЛ . Столько же было на чемпионате мира в Катаре, где сыграл в одном матче в основе, четыре раза выше на замену и провел в сумме 137 минут. Англия вылетела от Франции, а Рэшфорд вернулся в «Манчестер Юнайтед».

И в центре атаки тен Хаг видит не Маркуса, а Марсьяля. Антони забил аутсайдеру, но у соперника дворовой футбол, ему бы и Сычевой дубль сделал. Рэшфорд классно сыграл против «Ливерпуля» и «Арсенала», помог против «Омонии» в Лиге Европы, забил «Астон Вилле». Но рядом с удачными матчами есть безликие. Когда нужны были голы в ворота «Манчестер Сити», «Ньюкасла» или «Челси» в трудный момент, то Маркус молчал. Зато разговорится его агент, когда к английскому форварду придут из того же ПСЖ .

Рэшфорд, Далот, Фред и Шоу продлили контракты с МЮ на днях. Но выход Маркуса слева в атаке – напоминание, что успехи англичанина не отменяют задачу подписать центрального форварда. Юный Гарначо – вингер. Марсьяль тоже переучен в центрального нападающего, начинал на фланге. Не случайно Дешам отказался призвать Антони вместо Бензема. Кстати, представитель Карима обязательно воспользуется возможностью подразнить Переса переговорами с МЮ . И возраст не помеха, за «дьяволов» играли Кавани и Роналду.

У тен Хага нет чемпионской концепции в атаке

По ингредиентам МЮ — классная команда. В центре обороны два чемпиона и Магуайр. Вот только играют в два центральных, один лишний. Далот и Шоу не последние латерали мира, но и не первые, чтобы перевернуть полуфинал ЛЧ . Есть классные хавбеки – Каземиро, Эриксен и Фернандеш, но они разобщены в сложных играх. У Фреда бывали проблески, но в схему «4-2-3-1» все не влезут. Если играет Антони – не играет Санчо. Вот поэтому акцент на отсутствие стратегии. У МЮ удобный календарь, могут собрать серию побед.

Но когда в середине января нарвутся на «Манчестер Сити», то вспомним результат поединка первого круга. Гвардиола уничтожал тен Хага со счетом 6:1 до 84-й минуты, лишь после этого дубль Марсьяля подсластил горькую пилюлю, хотя не отменил тотальное преимущество соперника в дерби. МЮ , невзирая на безумные расходы, не превратился в полноценного конкурента для соседей, не стал вторым «Арсеналом» в этом сезоне. Даже личные фанаты Рэшфорда не будут заявлять, что этот нападающий сильнее, чем Кейн.

И про 27-летнего Марсьяля не скажешь, что круче, чем Бензема в 35 лет. Не хватает именно трикстера, коим стал плутоватый художник Кантона, когда перебежал из чемпионского «Лидса» в нечемпионский «Манчестер Юнайтед» на заре АПЛ . Такого человека снова искали, раз пригласили Роналду, но тен Хаг с ним не подружился. Теперь предлагает поверить, что победа над «лесниками» означает перерождение команды? Речь по-прежнему не о чемпионате, а о клубе в поисках голкипера и центрального форварда.

Рэшфорд максимум игрок на фланг, ведь часто выпадал, ни разу не забивал 20 мячей в АПЛ , как мечтает тен Хаг. Гакпо технично перехватил «Ливерпуль», а за Осимхена придется заплатить намного больше. Голландец выбрал немца Клоппа, а не соотечественника, ведь игроки по-прежнему не верят в скорое чемпионское перевоплощение МЮ . По этой же причине может уйти Рэшфорд. И Роналду не хочет ждать. Да, у тен Хана теоретически должно когда-то получиться, ведь у клуба адский трансферный бюджет.

Но годами «дьяволам» обламывали рога в АПЛ и еврокубках. До первого места в лиге 11 пунктов, прорывом первой части сезона МЮ не стал. Тен Хаг нашел повод для оптимизма — настаивает, что и без крутого центрального форварда Эриксен и Фернандеш выдумывают пасы. Но по суммарному качеству моментов МЮ на 9-м месте, ниже «Фулхэма». И они не «Челси» Конте, чтобы с такой статистикой стать чемпионами. По забитым мячом «дьяволы» 11-е, ниже «Лестера». Если Эрика устраивают такие позиции, то вопросов нет.