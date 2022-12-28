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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиУкраина. Премьер-Лига 2022/2023

«Шахтёр» отказался продавать Мудрика «Арсеналу» за 65 млн евро

сегодня, 10:40

«Шахтёр» отклонил предложение «Арсенала» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика.

Лондонцы предлагали 65 млн евро за игрока. По информации источника, украинский клуб настаивает на продаже футболиста за 100 млн евро. Переговоры продолжаются.

«Шахтёр» испытывает финансовые проблемы, из-за чего готов продать игрока в январе.

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Все комментарии
witynchik
witynchik
сегодня в 16:15
Парня нужно отпускать, чтобы он рос дальше. В Шахтёре он достиг максимума, клуб большего ему не даст
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:12, ред.
Приветствую! Давно с вами не общались.
Тут пожалуй я с вами никак согласиться не могу.
Для Ахметова 65 лямов не деньги? Ах как вы ошибаетесь!
Он за этот год потерял пол своего состояния и будет только терять и терять. Посмотрите список богатых людей украины и сколько они потеряли после февраля 2022. Парашенко уже не миллиардер, а всего лишь миллионер.
Почему у Шахтёра всё так плохо и они идут ва-банк с Мудриком? Почему Ахметов не продаст парня за копейки лишь бы он развивался? Да потому что возможно скоро всё состояние Ахметова будет равняться 65 лямам!! А там как события развиваться будут.
Capral
Capral ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 15:39
Не останется. Сейчас в Украину, даже за большие деньги приличные футболисты не поедут. Для Ахметова 65млн.- не деньги. Без Мудрика Шахтер ничего не стоит, поэтому продавать сейчас Шахте нет смысла. К тому же, парень еще молодой, годик другой можно подождать. Но конечно, всё может поменяться в любой момент...
Zak11
Zak11
сегодня в 15:17
Арсенал конечно же такие деньги не даст. Да и любой другой клуб тоже.
Capral
Capral
сегодня в 15:05
Нечто похожее уже было с Тайсоном, когда покупатели предлагали за игрока 38 млн., а Шахтер просил 39 млн. В итоге, Тайсон доработал контракт и свалил. Без Мудрика Шахте труба, поэтому, вряд ли его продадут.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:33
Новая мыльная опера...если чесно, горняки наглеют. Ливерпуль вон уже готового Гакпо взяли за эти же деньги,а Шахтер просит больше за игрока, который первый сезон на слуху, и то в УПЛ...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:37
Вчера один комментатор заявил, что Мудрик - это Мбаппк! Правда, перед этим он увидел на трибуне Лучано Паваротти, которы скончался 15 лет назад! Такие комментаторы, грезят наяву!
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 12:20
Это очень хорошая цена. Потом будет травма, и столько не получат.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 11:46
Аттракцион фантастическая жадность-клуб и страна без штанов-это не повод борзеть и ставить цену Винисиуса для игрока который в ЛЧ ничего особеного не показал.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:34
Шахтер что то уж слишком загнул .
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:32
У них тренд сейчас такой-жить в розовых мечтах.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:48, ред.
Останется Шахтёр у разбитого корыта в итоге.

Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:48
Не ужели этот "малыш" столько стоит...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:45
Приличные у них разногласия в ценнике...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:42
ДСА
ДСА
сегодня в 10:41
Лишь бы не перемудрили, а то и таких денег не получат.
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