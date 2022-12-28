«Шахтёр» отказался продавать Мудрика «Арсеналу» за 65 млн евро

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сегодня, 10:40

«Шахтёр» отклонил предложение «Арсенала» по трансферу полузащитника .

Лондонцы предлагали 65 млн евро за игрока. По информации источника, украинский клуб настаивает на продаже футболиста за 100 млн евро. Переговоры продолжаются.

«Шахтёр» испытывает финансовые проблемы, из-за чего готов продать игрока в январе.