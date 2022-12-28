«Шахтёр» отказался продавать Мудрика «Арсеналу» за 65 млн евро

«Шахтёр» отклонил предложение «Арсенала» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика.
Лондонцы предлагали 65 млн евро за игрока. По информации источника, украинский клуб настаивает на продаже футболиста за 100 млн евро. Переговоры продолжаются.
«Шахтёр» испытывает финансовые проблемы, из-за чего готов продать игрока в январе.
Тут пожалуй я с вами никак согласиться не могу.
Для Ахметова 65 лямов не деньги? Ах как вы ошибаетесь!
Он за этот год потерял пол своего состояния и будет только терять и терять. Посмотрите список богатых людей украины и сколько они потеряли после февраля 2022. Парашенко уже не миллиардер, а всего лишь миллионер.
Почему у Шахтёра всё так плохо и они идут ва-банк с Мудриком? Почему Ахметов не продаст парня за копейки лишь бы он развивался? Да потому что возможно скоро всё состояние Ахметова будет равняться 65 лямам!! А там как события развиваться будут.
Тут пожалуй я с вами никак согласиться не могу.
Для Ахметова 65 лямов не деньги? Ах как вы ошибаетесь!
Он за этот год потерял пол своего состояния и будет только терять и терять. Посмотрите список богатых людей украины и сколько они потеряли после февраля 2022. Парашенко уже не миллиардер, а всего лишь миллионер.
Почему у Шахтёра всё так плохо и они идут ва-банк с Мудриком? Почему Ахметов не продаст парня за копейки лишь бы он развивался? Да потому что возможно скоро всё состояние Ахметова будет равняться 65 лямам!! А там как события развиваться будут.