«Бирмингем» – «Халл Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 05:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Бирмингем» – «Халл Сити», который состоится 30 декабря 2022 года

«Бирмингем»

На данный момент «Бирмингем» в Чемпион Лиге занимает пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «синих». В 21-ом туре чемпионата на своём поле команда уступила «чёрным котам» из Сандерленда. «Нулёвку» раскатали «синие» с «Блэкпулом» в игре следующего тура Чемпионшипа. Уже в первом тайме, забив три гола, «Бирмингем» обеспечил себе победу над «Редингом».

Со счётом 0:3 в прошлом туре «Бирмингем» проиграл «Бёрнли».

«Халл Сити»

«Тигры» в Чемпионшипе находятся на двадцать первой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков «чёрно-янтарных» за последнее время. Команда сыграла вничью в пяти матчах подряд. Ничейными исходами завершились встречи с командами «Уотфорд» и «Сандерленд». Миром разошлись «тигры» в товарищеских матчах с турецкими командами «Башакшехир» и «Трабзонспор».

26 декабря вничью со счётом 1:1 «Халл» сыграл с «Блэкпулом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бирмингем» – 2.01

Ничья – 3.35

Победит «Халл Сити» – 3.75

Победит «Бирмингем» с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти крайних

В трёх поединках из десяти последних «Бирмингем» выиграл своих оппонентов

За тот же период «тигры» одержали одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.01 на победу «Бирмингема». Ничейная серия «тигров» прервётся в будущем матче. Синие возьмут верх над соперником.