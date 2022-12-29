«Сток Сити» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 07:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Сток Сити» – «Бёрнли», который состоится 30 декабря 2022 года

«Сток Сити»

На текущий момент «Сток Сити» в Чемпионшипе находится на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним успехи команды в недавних матчах. В товарищеском матче с разницей в один мяч «гончары» выиграли у команды «Ноттингем Форест». Миром разошлись «красно-белые» с «Кардиффом». На выезде «Сток Сити» взял верх над клубом «Бристоль Сити».

В прошлом туре чемпионата «гончары» сыграли вничью с «Ротерхэмом» (2:2).

«Бёрнли»

«Бёрнли» возглавляет турнирную таблицу Чемпион Лиги. Предлагаем освежить в памяти результаты крайних матчей с участием «бордовых». Поразив трижды ворота соперника, всухую «Бёрнли» обыграл команду КПР . В позапрошлом туре «бордовые» одержали уверенную победу на своём поле над «Мидлсбро». В 1/8 Кубка английской лиги команда уступила с разницей в пару голов « МЮ ».

27 декабря «Бёрнли» взял верх над «Бирмингемом» в матче прошлого тура (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сток Сити» – 3.05

Ничья – 3.35

Победит «Бёрнли» – 2.30

Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Шесть крайних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч»

В двух играх из пяти за последнее время «гончары» выиграли

За аналогичный период «бордовые» в четырёх футбольных поединках одержали победы.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.30 на победу «Бёрнли». «Бордовые» опережают «клинков» из Шеффилда всего лишь на три очка. В предстоящем матче у гостей будет возможность увеличить отрыв от конкурентов.