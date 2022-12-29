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«Суонси» – «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:44
«Суонси» – «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Суонси» – «Уотфорд», который состоится 30 декабря 2022 года

«Суонси»

«Лебеди» на данный момент в Чемпионшипе занимают шестнадцатое место. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. На выезде в товарищеском матче «Джекс» взял верх над командой «Данди Юнайтед». В 22-ом туре чемпионата с минимальным счётом дома «лебеди» проиграли «канарейкам» из Норвича. Ничейным исходом завершилась игра с футбольным клубом «Ковентри Сити» (3:3).

27 декабря со счётом 1:2 «Суонси» уступил «Редингу».

«Уотфорд»

В Чемпион Лиге «Уотфорд» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Вспомним результаты футбольных поединков «шершней». В товарищеской игре с разницей в пару мячей «жёлтая армия» одержала победу над «канонирами». Нулевую ничью «золотые мальчики» из Уотфорда раскатали с «тиграми». В 23-ом туре Чемпионшипа «шершни» взяли верх над «Хаддерсфилдом».

Со счётом 0:2 «жёлтая армия» в прошлом туре проиграла «Миллуоллу».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Суонси» – 2.25
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Уотфорд» – 3.15
  • Победит «Суонси» с форой -1.5 – 4.10
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

  • Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних
  • Два поражения потерпели «лебеди» в пяти крайних матчах
  • В одной игре за тот же период «шершни» проиграли.

Прогноз

В октябре текущего года «золотые мальчики» на своём поле уступили «Суонси». В предстоящем поединке у гостей есть шанс взять реванш. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.15 на победу «Уотфорда».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Уотфорд
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:38
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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